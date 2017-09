News | 22.09.2017

Loews Regency New York

John Maibach steuert das Flaggschiff

Das Gründungshotel der Marke Loews Hotels & Co, Loews Regency New York, hat einen neuen Direktor: Der gebürtige New Yorker John Maibach wurde mit der Leitung des legendären Marken-Flaggschiffs an der Park Avenue in Midtown Manhattan beauftragt. Und auch aus dem Kult-Hotel Loews Santa Monica Beach gibt es Neuigkeiten.

Bild: Loews Hotels & Co

Derek McCann ist nun Managing Director des Loews Santa Monica Beach Hotels, eines der exklusivsten Strandhotels von Los Angeles. John Maibach war in seiner vorherigen Position als General Manager des Hotels Loews Boston maßgeblich für die Neupositionierung des Hotels unter der Marke Loews verantwortlich; ihm ist es zu verdanken, dass das Haus vier Jahre nach Einführung ein etablierter Bestandteil des Bostoner Marktes ist. Seine Hotelkarriere begann als Housekeeping Floor Manager im Hotel Macklowe; weitere Stationen waren die Positionen des Executive Directors im The Plaza, New York und des General Managers im Copley Square Hotel in Boston, das er von einem Zwei-Sterne-Hotel in eine Luxusunterkunft verwandelte.

20 Jahre Erfahrung

Derek McCann bringt seine zwanzigjährige Erfahrung im Management innerhalb der amerikanischen Hotellerie nun im Loews Santa Monica Beach Hotel ein. Damit kehrt er nach zwei Jahrzenten nach Los Angeles zurück, wo er einst seine Karriere als Assistent am Empfang des Sheraton Gateway Los Angeles begann. McCann stammt ursprünglich aus Edinburgh und hat seinen Abschluss im Hotelmanagement an der Cornell University im Jahr 1996 absolviert. Zuletzt war McCann als Managing Director des Loews Ventana Canyon Resort in Tucson tätig.