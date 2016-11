News | 24.11.2016

European Hotel Design Awards 2016

JW Marriott Venice Resort & Spa ausgezeichnet

Das JW Marriott Venice Resort & Spa hat in den Kategorien "Architecture – Adaptive Reuse" und "Interior – Suite" die European Hotel Design Awards 2016 gewonnen. Darüber hinaus wurden die Architekten um Matteo Thun mit dem Preis "European Hotel Design Award of the Year" geehrt.

Bild: Marriott

Die „European Hotel Design Awards“ prämieren außergewöhnliches Design und Architektur. Dabei zeichnen sie die besten Architekten und Designer und deren Projekte, die in Zusammenarbeit mit Bauträgern, Inhabern und Hotelbetreibern entstanden sind, aus. Das JW Marriott Venice Resort & Spa in der venezianischen Lagune hat die Umwandlung einer unbesiedelten Insel in ein Luxus Resort und Spa erlebt und wurde vom Architekturbüro Matteo Thun + Partners, unter der Leitung von Luca Colombo, geplant und ausgeführt.

Authentischer Stil bewahrt

Das Projekt ist auf die Landschaft der Lagune fokussiert – interpretiert die lokalen Materialien und bewahrt den authentischen Stil der Gebäude und des Ortes. Es ist ein

innovatives Luxusresort, sowohl in Bezug auf seine Bauart als auch in Bezug auf sein konsequentes Management: Null Kilometer, Null CO2, Null Abfall.