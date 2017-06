News | 27.06.2017

Ein Duo in der Geschäftsleitung

Klafs verstärkt mit Phillip Rock die Führungsspitze

Ab dem 1. Juli lenkt eine Doppelspitze die Geschicke der Klafs Unternehmensgruppe, Marktführer im Bereich Sauna, Pool und Spa: Phillip Rock (37) bildet zukünftig als weiterer Geschäftsführer zusammen mit dem langjährigen Alleingeschäftsführer Stefan Schöllhammer (60) die Geschäftsleitung.

Bild: Klafs GmbH & Co. KG

Phillip Rock (Dipl.-Ing., M.Sc.) verantwortet zukünftig als Geschäftsführer die technischen Bereiche Entwicklung, Produktion, Logistik und Einkauf. Als

langjähriger Prokurist der Unternehmensgruppe und Geschäftsführer mehrerer Tochtergesellschaften hat er breites Know-how und fundierte Erfahrungen sowohl in den

genannten technischen Bereichen als auch in der Unternehmensführung.

Wachstumschancen wahrnehmen

„Für KLAFS ist die Ernennung von Phillip Rock zum zweiten Geschäftsführer ein wichtiger Schritt. Die neue Struktur wird es uns künftig noch besser ermöglichen, das Unternehmen weiter zu entwickeln und die sich bietenden Wachstumschancen wahrzunehmen“ so Stefan Schöllhammer, der als Geschäftsführer weiterhin die kaufmännischen Bereiche verantwortet und darüber hinaus Sprecher der Geschäftsführung ist. Die KLAFS Unternehmensgruppe fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf gesundheitsorientierte Wellness durch Sauna, Pool und Spa. Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeiter an neun Standorten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen und Hongkong und erwirtschaftet einen konsolidierten Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro.