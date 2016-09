News | 09.09.2016

Palux auf der „Alles für den Gast 2016“

Kochen mit Konzept und System

Das Thema „Zeitversetzte Produktion“ steht bei Palux auf der „Alles für den Gast“ im Mittelpunkt. Der Küchenhersteller präsentiert nicht nur die richtige Küchentechnik, sondern auch das passende Konzept, um den täglichen Herausforderungen der Gastronomie entgegenzuwirken.

Bild: Palux

In Salzburg präsentiert Palux vom 05. bis 09. November 2016 sein Produktangebot für die Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Den Fokus legt das Unter-­

nehmen aus Bad Mergentheim eigenen Angaben zufolge auf die zeitversetzte Produktion und damit auf die zielgerichtete Unterstützung für Kochprofis. Ziel ist es, dass diese die täglichen und vielfältigen Herausforderungen in ihren Betrieben strukturierter, ohne Stress und mit Erfolg meistern können.

Für optimale Organisation in der Küche



Verfahren wie Cook and Chill, Sous-­Vide Garen sowie das Einbinden moderner Produktionsmethoden und Kücheneinrichtungen – unter Berücksichtigung planeri-­

scher Aspekte – sind laut Palux Erfolgsfaktoren der „zeitversetzten Produktion“. Diese Prozessoptimierung entzerrt die zeitliche Herstellung der Speisen – von der Zubereitung

bis zur Portionierung. Sie bringt eine Optimierung der Küchenorganisation und der thermischen Geräteauslastung. Durch die höhere Produktivität, einem kalkulierba-­

ren Personal-­, Zeit-­ und Wareneinsatz, inklusive Einsparung von Energie, erhöht sich die Wirtschaftlichkeit und trägt zu einer schnelleren Amortisation der Investiti-­

onskosten bei. Die vielfältigen Einsatzbereiche in den unterschiedlichsten Zielgruppen ermöglichen auch mehr Frische, Hygiene sowie Rezeptur-­ und Produktsicher-­

heit unter Beachtung der HACCP-­Richtlinien. Diese umfassende Systemlösung bietet damit aus betriebswirtschaftlicher Sicht den größten Vorteil.

Passende Küchentechnik

Der Großküchenhersteller Palux zeigt aber nicht nur die Vorzüge der „zeitversetzten Produktion“, sondern bietet neben seiner Konzeption und Planung auch die pas-­

sende Küchentechnik an. Wie in den Vorjahren treffen sich am Montag, den 07. November 2016 zahlreiche Teilnehmer der „Ski-­WM der Spitzenköche und Gastronomie“ am Palus Messestand in Halle 9, Stand 116, um den Startschuss für die 20. Ski-­WM zu geben.