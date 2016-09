Ausstattung/Einrichtung | 07.09.2016

Derag Livinghotel Prinzessin Elisabeth

Königlich Residieren auf 120 Quadratmetern

Nicht nur gekrönte Häupter und Prinzessinnen wohnen und residieren hoch oben im Turm - im Derag Livinghotel Prinzessin Elisabeth in München kann das ab sofort jedermann und jedefrau - und zwar, ganz stilecht in der neuen, just fertig gestellten Penthouse Suite, die sich über eine Gesamtfläche von zirka 120 Quadratemter im gläsernen Turm des Hauses erstreckt.

Bild: Derag Livinghotels

Auf drei Etagen mit bodenhohen Fenstern, jeder Menge Tageslicht und edlem Parkettboden ausgestattet, befindet sich auf der ersten Ebene eine großzügige, gemütliche Bibliotheks-, Lounge- und Entertainment-Ecke mit Satellit-TV, Musikanlage und Bücherregalwand, auf deren Rückseite übrigens, ganz smart versteckt, ein geräumiger, begehbarer Kleiderschrank bzw. Storage Room liegt. Die andere Raumseite beherbergt den Essbereich mit langer Tafel für fröhliche Runden, der mit Blick auf die grünen Isarauen in unmittelbarer Fensternähe liegt. Um beide Raumseiten unaufdringlich aber spürbar miteinander zu verbinden, entstand vor einer flexibel illuminierbaren Wand ein fernöstlich angehauchter Steingarten mit Buddha-Skulptur für das entsprechend gute Ohhmm.

Vollausgestattete Hochglanzküche



Über eine offene Wendeltreppe gelangt der Gast auf die mittlere, die Haupt-Ebene, die neben Entree, Lobby, Garderobe und Gäste WC eine moderne, voll ausgestattete Hochglanzküche samt Bar sowie eine herrlich große, ausziehbare Sofa- und Liegelandschaft mit vielen Kissen und einem weiteren Flatscreen fasst. Einfach prädestiniert für Familien-Sit ins, (Business)-Gäste und entspannte Fernsehabende. Besonderer Eyecatcher im Raum ist das sich über zwei Stockwerke erstreckende Decken-Leuchten-Quartett, das gerade Abends den Raum in wunderbar weiches Licht taucht. Die letzten Stufen führen den Gast auf die dritte Ebene, auf der mit freiem Blick nach draußen

das bewusst reduziert gehaltene Schlafzimmer mit 2 x 2,10 Meter großem Masterbed samt direkt angrenzendem Bad mit Whirlpool liegt - sollen nach einem langen Tag doch keine lauten Farben oder überflüssige Dekoration vom wohlverdienten Schlaf abhalten.

Durchdachtes Lichtkonzept

Die neu gestaltete Penthouse Suite, die mit einer Klimaanlage und kostenfreiem WLAN-Zugang bestückt ist, zeichnet sich neben der stattlichen Größe und der außergewöhnlichen Einteilung vorrangig durch die so feine Einrichtung mit korrespondierendem Lichtkonzept aus, für die Derag Livinghotels Inhaber Max Schlereth selbst Pate steht: ein gekonnter, charmanter Mix aus hohem Wohlfühlambiente mit wertigen Materialien, sanften Naturtönen und extravaganten Design-Stücken.