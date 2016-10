Hotelbetrieb | 18.10.2016

Eloma Joker seit 18 Jahren am Markt

Multifunktionaler Kombidämper auf engstem Raum

Kompakt, multifunktional und produktiv auf engstem Raum: im Jahre 1998 ging der Eloma Joker, der nach Unternehmensangaben mit 52 Zentimetern kleinste unter den Kombidämpfern, erstmals in Produktion. Damit feiert das Produkt in diesem Jahr seinen 18. Geburtstag.

Bild: Joker

Schon damals leistete der Joker mit einer Kapazität von 6 GN-Behältern im 2/3 Format nach Angaben des Herstellers "Großes auf kleinstem Raum". Eloma schloss nach eigener Aussage mit dem kleinen Raumwunder als einziger eine Marktlücke, in der es schon Ende des vergangenen Jahrtausends großen Bedarf gab. „Wie wegweisend diese Innovation vor nunmehr 18 Jahren war, lässt sich unter anderem daran erkennen, dass viele unserer namhaften Mitbewerber nachgezogen haben und ein kompaktes Gerät ins Programm aufgenommen haben“, sagt Dr. Hilmar Rudloff, Geschäftsführer der Eloma GmbH.

Etabliert

Der Joker hat sich als fester Bestandteil des Eloma Kombidämpfer Portfolios etabliert, Maßstäbe gesetzt und muss sich keinesfalls hinter den Großen verstecken. Während der 18 Jahre Eloma-Kompaktklasse hat sich der Joker stetig weiterentwickelt. Dabei standen immer die Kundenbedürfnisse im Vordergrund. So gibt es für die unterschiedlichsten Anwendungen bei Eloma passgenaue Joker-Lösungen, und das sowohl im 2/3 als auch im 1/1 GN-Format. Eloma bietet beispielsweise neben einer mobilen Version und einer Einbauversion auch diverses Zubehör wie die Multi-Öko-Haube für ein angenehmes Raumklima und das vollautomatische Reinigungssystem autoclean an. Dank der innovativen MT-Technologie, die ebenfalls beim großen Bruder Genuis zu finden ist, erfüllt auch die Bedienung des Joker das Grundprinzip von Eloma: einfach kochen.

Vielfältig einsetzbar

Ob im Catering, in der Verkehrsgastronomie, im Quick Service Bereich, als Postengerät in Hotel- oder Restaurantküchen oder in anderen Anwendungen, mit den Ausstattungsmöglichkeiten des Eloma Jokers steht Hoteliers nach Aussage des Unternehmens immer die passende Lösung bereit. Eloma präsentiert seine Produkte auf der Messe „Alles für den Gast“ in Salzburg vom 5. bis 9. November 2016 am neuen Standplatz in Halle 1, Stand 401.