Rentables Budget mit ausgeklügelter Flächennutzungs-Strategie

„Konzentration ist das Zauberwort“

Bild: Nieder + Marx Design

Die junge Urban-Economy-Lifestyle-Marke Gambino Hotels denkt Raumnutzung komplett um. Das moderne Konzept setzt in puncto Wirtschaftlichkeit auf einen Mix aus Einzelhandel und Hotel. Das Ergebnis: urbanes Feeling zu fairen Preisen. - von (nf)

Was Hotels bieten und was Gäste sich wünschen – das sind zwei Pole, zwischen denen sich in den letzten Jahren eine immer größer werdende Kluft aufzutun scheint. Mit der Digitalisierung hat sich nicht nur das Buchungsverhalten geändert: Reisen sind spontaner geworden, stärker auf die Destination bezogen. Anstelle Hotelservices zu nutzen, erkunden moderne Traveller lieber die Angebote der Stadt. Vielen Hotelbetreibern ist mittlerweile klar: Umdenken ist angesagt! Statt Kapital an Produkte zu verschenken, die den Gästen nicht zugute kommen, müssen wieder echte Angebote geschaffen werden, die beim Gast ankommen. Die junge Urban- Economy-Lifestyle-Hotelmarke Gambino Hotels aus München demonstriert, wie das funktionieren kann und wie dabei gewinnbringend gewirtschaftet wird.

Höchste Qualität, die beim Gast ankommt

Konzentration auf das Wesentliche ist das Geheimnis von Gambino Hotels, der neuen Hotelmarke der Geschwister Sabrina Gambino-Kreindl und Alessandro Gambino. Was das smarte und stringent entwickelte Konzept der beiden Hotellerie-Profis so besonders macht, ist höchster Qualitätsanspruch und vollständige Anpassung an den urbanen Standort. Bei Gambino Hotels zeigt sich die Qualität für den Gast dort, wo er sich den größten Teil seiner Reise aufhält: im Hotelzimmer. Die Hotels bieten ein durchdachtes, auf Erfahrung basierendes Raumkonzept. Die Gäste kommen in den Genuss geräumiger Raumplanung auf 16 Quadratmetern, die eine klare Trennung von Ankleide und Bad mit separater Toilette vom Bereich Schlafen und Wohlfühlen kennzeichnet. Eine großzügig dimensionierte Dusche im hellen Bad und wandhohe Spiegel sind weitere Merkmale des Angebots. Zentrumsnahe Standorte mit bester Verkehrsanbindung sowie eine 24-Stunden-Rezeption machen das Paket komplett.

Rentabel durch „rentable spaces”

Doch wie schafften es Hotelbetreiber, günstige Economy-Zimmerraten ab 69 Euro pro Nacht in Bestlage anzubieten und dabei noch rentabel zu bleiben? Die Strategin und Visionärin Sabrina Gambino-Kreindl erklärt es so: „Konzentration ist auch hier das Zauberwort: Zimmer, Lobby, Gänge, Backoffice – mehr nicht! Alle weiteren Hotelbereiche lassen wir in der Konzeption entweder smart optimiert oder gleich weg.“ So verfügen die Gambino Hotels nicht über eigene Restaurants, sondern sie nutzen das, was die meisten Reisenden ohnehin vorziehen: die Gastronomie vor Ort. Im Pacht- oder Managementvertrag ist klar vermerkt, dass der Eigentümer Räumlichkeiten im Erdgeschoss an eine lokale Bäckerei oder einen Konzept-Coffeeshop vermieten muss. So kann sich jeder Gast versorgen, wie es ihm zusagt. Ergänzt wird dieses Angebot durch innovative Food-Automaten des Startups Foodji in der Hotel-Lobby. Durch den Verzicht auf Spa, Fitness, Wellness oder Gastronomie wird Platz frei, der den Zimmern zugute kommt.