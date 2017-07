Hotelbetrieb | 27.07.2017

Arena Hospitality Group führt Handy-Service ein

Kostenfreies Telefonieren und Surfen für mehr Komfort

Die Park Plaza Hotels und Resorts der Arena Hospitality Group sind die ersten Hotels in Kroatien, die den kostenfreien Handy-Service für ihre Gäste einführen. Ziel sei es, die Qualität des Services zu verbessern für einen noch komfortableren Aufenthalt der Gäste.

Bild: Arena Hospitality Group

Das Hotel Park Plaza Arena Pula hat gemeinsam mit dem Hotel Park Plaza Histria den neuen Service „Handy” eingeführt. Derselbe Service wird in jetzt in den Hotels Park Plaza Belvedere Medulin und dem Tourist-Resort Park Plaza Verudela Pula eingeführt. Dieser Service ist das neueste mobile und digitale Hotelangebot, bei dem jeder Gast der oben genannten Hotels und Resorts ein Mobilgerät erhält, mit dem er während des gesamten Aufenthalts unbegrenzt Fern- und Ortsgespräche führen kann sowie einen kostenfreien Internetzugang hat.

Unbegrenzt Telefonieren, kostenfreies Internet

Nach dem Check-in an der Rezeption wartet das Handy bereits in den Zimmern oder Apartments auf den Gast und steht ihm während des gesamten Aufenthalts zur Verfügung. Das Handy wird in die Dockingstation gestellt und bietet unbegrenzte Fern- und Ortsgespräche und kostenfreien Internetzugang, einen kostenfreien Destination Guide, die Kurzwahl für die Rezeption sowie Informationen zu Notrufnummern. Auf diese Weise erhalten die Gäste auch kostenfreie Empfehlungen über den Zielort, während die Hotels eine zusätzliche Möglichkeit zur Kommunikation mit ihren Gästen haben, indem sie ihnen spezielle Angebote und Informationen über Werbeaktionen senden können, egal wo sich die Gäste aufhalten. Dieser Service ist während des gesamten Aufenthalts des Gastes aktiv, egal ob der Gast in seinem Zimmer oder im Hotel ist, einen Spaziergang macht oder einen Ausflug.

Mit Sprachanpassung

Aus technologischer Sicht verfügen die Mobilgeräte über ein handy-Betriebssystem, bei dem es sich um eine kundenspezifische Version des Android-Systems handelt, das vom Hotel personalisiert werden kann. So kann das Hotel eine Reservierung und den Kauf seiner Services anbieten. Handy bietet zudem eine Sprachanpassung, so dass die Hotelgäste alle Funktionen nutzen können, gleich welche Sprache sie sprechen.