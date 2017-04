Hotelbetrieb | 07.04.2017

Kassensysteme von Ebner

Küche ohne Bons – so geht`s

Das 4 Sterne Hotel & Gaststätte „Erdinger Weißbräu“ setzt auf moderne Technologien von Kassensysteme Ebner. Mit Einführung der mobilen Kassenlösung Amadeus II mit Orderman, dem Amadeus II Küchenmonitoring und dem Amadeus II Schankmonitoring konnten die Abläufe effizient gestaltet werden. Ein Mehrwert für Mitarbeiter in Service und Küche.

Bild: Ebner Kassensysteme

Die installierten Produkte von Kassensysteme Ebner knüpfen nach Anbieterangaben an allen wichtigen Eckpunkten an. Das mobile Amadeus II / Orderman Kassensystem verbessert die Leistung im Service und steigert so die Gästezufriedenheit. Dank des innovativen und intuitiv bedienbaren Amadeus II Küchenmonitoring und Schankmonitoring konnten in Küche und Schänke die Arbeitsabläufe deutlich entspannter und ruhiger gestaltet werden. Die Mitarbeiter haben zu jeder Zeit einen perfekten Überblick über alle Bestellungen, der klassische Bon pro Gericht oder Getränk hat ausgedient.

Eine Küche ohne Bons: mehr Effizienz und Überblick.

Alle bonierten Gerichte werden auf zwei großen 30" Touch-Bildschirmen in der Küche dargestellt, von allen Mitarbeitern gut lesbar. Der Küchenchef announciert die einzelnen Tische oder Gerichte über das Küchenmonitoring, die Servicemitarbeiter haben Ihren eigenen Touch-Bildschirm und der Kellner bestätigt per Touch die Speise, die serviert wird. So entsteht der gewünschte Überblick, ob der Tisch bereits komplett abgerufen wurde.

Ein weiteres Highlight: das Amadeus II Gutscheinsystem.

Das Amadeus II Gutscheinsystem bietet jederzeit eine sehr gute Übersicht über alle verkauften, bereits eingelösten und im Umlauf befindlichen Gutscheine. Mit der mobilen Kasse Orderman ermöglicht Amadeus II den Verkauf inkl. Einlösung der Gutscheine sogar direkt am Gast.

Neueröffnung Juni 2017 München Großhadern

„Erdinger Weißbräu“ setzt auch in seinem neuen Hotel-Gasthaus in München Großhadern auf die innovativen, modularen Erfolgs-Technologien von Kassensysteme Ebner. Mit den Lösungen aus einer Hand und dem Blick für effiziente Abläufe gilt auch hier das gleiche Motto wie in Erding: Jeden Tag mehr Ertrag!