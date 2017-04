Hotelbetrieb | 12.04.2017

Preferred Hotels & Resorts

Kundenbindung mit mobiler App und „Member Only Rates“

Reiseplanung leicht gemacht: Preferred Hotels & Resorts hat als Erweiterung des punktebasierten Kundenbindungsprogramms iPrefer eine mobile App und das Member Rate Program gelauncht.

Bild: Preferred Hotels & Resorts

Diese Neuerung gewährleistet nach Anbieterangaben, dass dem Nutzer bei der Buchung über das Smartphone stets der beste Preis geboten wird. Damit gehe die unabhängige Hotelmarke mit 650 Hotels & Resorts auf die zunehmenden Wünsche der Kunden ein, Reisepläne von unterwegs zu schmieden und zu verwalten. Im Zuge des Launches werden iPrefer-Mitglieder, die bis zum 21. April 2017 eine Buchung über die neue App tätigen, mit 25.000 Bonuspunkten belohnt. Diese können zum Beispiel für eine Spa-Anwendung oder ein exklusives Abendessen genutzt werden.

Kunden dauerhaft binden

„Die neue App und das Member Rate Program sind darauf ausgelegt, den modernen Reisenden mit einem exklusiven Kundenbindungsprogramm zu belohnen. Attraktive Angebote und wertvolle Vergünstigungen sind unsere Antwort auf Treue“, erläutert Casey Ueberroth, Chief Marketing Officer Preferred Hotels & Resorts. „Diese Verbesserungen machen iPrefer zu einem unersetzlichen Kundenbindungsprogramm für unabhängige Reisende.“

iPrefer to go:

Eine von Google initiierte Studie aus dem Jahre 2016 untersuchte, wie das Smartphone bei der Reiseplanung eingesetzt wird. Das Ergebnis zeigte, dass 60 Prozent der Menschen die Nutzung des Smartphones bei der Verwaltung ihrer Treueprogramm-Aktivitäten dem Computer oder Laptop vorziehen. Weitere 41 Prozent bevorzugen eine App, um ihre nächste Hotelübernachtung zu buchen. Die iPrefer App ist auf die steigende Präferenz der Kunden, ihre Reisen von unterwegs zu verwalten, ausgelegt. Das Tool ist so konzipiert, dass Zeitersparnis und Funktionalität im Vordergrund stehen. So kann das iPrefer Erlebnis vor, während und nach dem Aufenthalt noch besser gemacht werden.

Gilt für mehr als 600 Preferred Hotels & Resorts

Durch die App, die in Zusammenarbeit mit American Express entworfen wurde, haben Mitglieder die Möglichkeit, Aufenthalte in mehr als 600 Preferred Hotels & Resorts zu buchen, exklusive Angebote zu genießen oder von attraktiven Last Minute Angeboten zu profitieren. Außerdem können Nutzer der App ihr Profil verwalten und haben so einen detaillierten Überblick über vergangene oder bevorstehende Aufenthalte sowie die entsprechenden iPrefer-Punkte, die direkt eingelöst werden können. Mitglieder des iPrefer Programms erhalten auf Wunsch außerdem Push-Benachrichtigungen über besondere Angebote. American Express Karteninhaber genießen zusätzlich einen beschleunigten Check-Out Prozess. Preferred Hotels & Resorts wird in den kommenden Wochen noch weitere Funktionen der App vorstellen. Unter anderem wird ein Chat Service mit dem Concierge etabliert, der es den Gästen ermöglicht, die verdienten Treuepunkte direkt vor Ort zum Beispiel in Form eines Spa Treatments einzulösen. Die iPrefer App ist für iOS und Android Geräte verfügbar und kann über den Apple App Store sowie über Google Play heruntergeladen werden.

Kostenfreies Member Rate Program

Dank des neuen Member Rate Programs sparen iPrefer Mitglieder bei Buchungen mindestens drei Prozent und erhalten zu jeder Zeit den besten verfügbaren Preis. Die Mitgliedsraten sind nur für iPrefer Mitglieder sichtbar, die in ihrem Account eingeloggt sind und den Reservierungsvorgang über iPrefer-Vertriebskanäle durchlaufen, darunter die iPrefer App, www.PreferredHotels.com oder teilnehmende Hotel Websites. Der Beitritt zu iPrefer ist für den Kunden völlig kostenfrei. Loyale Mitglieder werden mit Punkten belohnt, die gegen sogenannte Reward Certificates ausgetauscht werden können und für freie Nächte oder andere Annehmlichkeiten vor Ort in weltweit mehr als 600 Hotels eingelöst werden können. Zusätzlich zu 10 Punkten für jeden US-Dollar, der für Reservierungen umgesetzt wird, erhalten Mitglieder Vorteile auf der Basis ihres Member Status wie zum Beispiel einen vorzeitigen Check-In oder einen späteren Check-Out, ein Zimmer-Upgrade nach Verfügbarkeit oder kostenloses Internet. Bisher nutzen mehr als 1,8 Millionen Reisende. Um iPrefer zu nutzen, müssen Reisende einfach nur die App herunterladen.

Weitere Informationen zu iPrefer unter:www.PreferredHotels.com/iPrefer