News | 17.10.2016

Nachweis der Deutschen Hotelklassifizierung

Libertine Lindenberg als Vier-Sterne-Haus klassifiziert

Das Hotel Libertine Lindenberg in Frankfurt hat die Sterne-Prüfung durch die Deutsche Hotelklassifizierzung erfolgreich bestanden. Im Zuge der jüngsten Diskussion um zeitgemäße Sternekriterien, hatte das Hotel in der Rhein-Main-Metropole mit inoffziellen Hotelsternen für einiges Aufsehen in den Sozialen Medien gesorgt.

Bild: DEHOGA

Statt offizieller Hotelsterne prangte ein übergroßes Bronzeschild neben dem Hoteleingang, das auf den ersten Blick die Glaubwürdigkeit offizieller Hotelklassifizierungen in Zweifel zog: „Never trust these f*****g hotel classifications“. „Nach dem Nachlassen anfänglicher Schockstarre haben wir das sportlich genommen und uns der fachlichen Herausforderung gestellt“, berichtet Markus Luthe, Geschäftsführer der DEHOGA Deutschen Hotelklassifizierung GmbH mit Sitz in Berlin. „Julius Wagner als Hauptgeschäftsführer des regional zuständigen DEHOGA Hessen war sofort überzeugt und klopfte bei den Machern von Hotel und Schild an, um vor Ort einen genauen Blick auf das objektive Hotelangebot des Libertine Lindenberg zu werfen.“

Außergewöhnliches Beherbergungskonzept

Mit Erfolg – für das Libertine, für die Hotelsterne und für die Gäste. Die Deutsche Hotelklassifizierung konnte den Nachweis antreten, auch ein so außergewöhnliches Beherbergungskonzept wie das des Libertine Lindenberg im bestehenden System korrekt einordnen zu können. So konnte nun ein offizielles Klassifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und die Bronzeschilder ausgetauscht werden. Die vier offiziellen Sterne des Libertine Lindenberg stehen nun auch für die Zeitgemäßheit, Flexibilität und zugleich objektive Belastbarkeit der Deutschen Hotelklassifizierung.

Eine Verpflichtungserklärung

Anfänglich davon überzeugt, dass das Angebot des stylischen Hotels im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen „nicht sternetauglich“ sei, betont Inhaber Dr. Steen Rothenberger heute: „Ich glaube nicht, dass unsere Zielgruppe eine Sternekategorisierung benötigt und dennoch halte ich sie mittlerweile für richtig und wichtig. Es ist die Manifestierung eines Qualitätsanspruchs, dem sich unser Team jeden Tag stellen muss. Sie stellt demnach eine in Bronze gegossene Verpflichtungserklärung gegenüber Gästen und Teamkollegen dar.“ Auch Julius Wagner ist überzeugt: „Dem ist nichts hinzuzufügen. Die deutschen Hotelsterne können’s und bleiben verlässlicher Wegweiser für Gäste, vor allem im digitalen Konzert der Onlinebewertungen. Wir sind stolz auf unser System und auf die Innovationskraft der deutschen Hotellerie!“