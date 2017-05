Hoteldesign + Interieur | 29.05.2017

Eröffnung für Oktober geplant

Luxushotel The Fontenay in Hamburg vor dem Start

Am 15. Oktober eröffnet in Hamburg das Luxushotel The Fontenay nach drei Jahren Bauzeit in feinster Stadtlage direkt an der Außenalster. Die Hansestadt Hamburg wird damit ab Herbst 2017 um ein weiteres architektonisches Highlight reicher.

Bild: Fontenay Hamburg

Selten lässt sich heutzutage in Deutschland ein solch prominenter Platz für derartig visionäre Hotelarchitektur finden. „Ich kann es kaum erwarten, wenn sich dieses außergewöhnliche Haus in ein paar Monaten mit Leben füllt und wir präsentieren können, woran so viele Menschen mit Engagement und Leidenschaft gearbeitet haben,“ freut sich Thies Sponholz, geschäftsführender Direktor. Wer zu den ersten Gästen gehören möchte, kann bereits ab jetzt eine Reservierung vornehmen.

Eine Sonderanfertigung

Das The Fontenay kann ohne weiteres als Sonderanfertigung bezeichnet werden. Die organische, kurvenreiche Architektur – die Fassade ist entweder konkav oder konvex geformt, keine Wand steht parallel zu einer anderen und nur die Gästezimmer werden von geraden Wänden geteilt – machte es notwendig, dass auch die Möbel Einzelstücke sind und individuell angefertigt wurden. Die Teppiche für die Korridore wurden von The House of Tai Ping in Hong Kong produziert. Diese Firma stellt mit Handmaschinen Kleinserien basierend auf den Grundrissplänen her – nur so war die fließende Geometrie ohne Verschnitt umsetzbar.

Traumblick über die Alster

Mit der durchdachten Vielfältigkeit seiner Kulinarik inklusive Gourmet-Restaurant, dem Spa mit 20m Innen-/Außenpool in exzellenter Lage auf dem Dach, den großzügigen Terrassenflächen und einer Bar mit 320° Traumblick über die Alster, dazu eingebettet in die städtische Natur, ist das The Fontenay ein echtes City Resort.