07.02.2017

Umfirmierung

Manitowoc Foodservice heißt jetzt Welbilt

Die Manitowoc Foodservice, Inc. (NYSE: MFS), weltweiter Anbieter von gewerblichen Gastronomiegeräten, hat die Umfirmierung des Unternehmens sowie dessen Logos und Markenidentität auf Welbilt, Inc. bekannt gegeben. Hier lesen Sie mehr über die Beweggründe.

Bild: Logo Welbilt

Der neue Name und die neue Marke stellen ein langfristiges Engagement dar, die Bedürfnisse der Kunden an oberste Stelle zu setzen. Der Wechsel istTeil der strategischen Neupositionierung des Unternehmens nach dessen Abspaltung vonseiner früheren Muttergesellschaft The Manitowoc Company im März 2016.

Innovationen auf den Tisch bringen

„Wir freuen uns, die Umfirmierung unseres Unternehmens auf Welbilt, Inc. bekannt zu geben, die unsere Identität als eigenständiges Unternehmen weiter stärken wird“, erläutert Hubertus M. Mühlhäuser, Präsident und CEO von Manitowoc Foodservice. „Welbilt spiegelt unser Versprechen und unser Engagement wider, Innovationen auf den Tisch zu bringen. Seit dem von den Gebrüdern Hirsch 1929 eingeführten innovativen Herd hatsich Welbilt zu einem derersten Unternehmen der Branche entwickelt, das einen vollständigen Systemansatz verfolgt. Der Name Welbilt verknüpft unsere Vergangenheit auf einzigartige Weise mit unserer Zukunftsvision. Unser Hauptziel ist es, weiterhin eine Komplettlösung für die gesamte Küche dank hochwertiger Produkte, unterstützt von einem hervorragenden Service, bereitzustellen, um zur Erreichung des vollen Potenzials der Küchen unserer Kunden beizutragen. Bei unserem weiteren Wachstum und den fortgesetzten Innovationen werden wir unserer langjährigen Geschichte immer treu bleiben.“

Synonym für hohe Qualität

COO Josef Matosevic meint dazu: „Welbilt ist ein Synonym für hohe Qualität und Zuverlässigkeit bei allem, was wir tun. Wir haben unsere Tätigkeiten wesentlich verbessert,um diesem Versprechen gerecht zu werden. Darüber hinaus führt Welbilt pragmatische Innovationen ein, wobei bei der Entwicklung unserer Produkte immer die gesamte Küche im Vordergrund steht. Schließlich sind wir intelligent miteinander verbunden und schaffen Küchenlösungen, die ein Maximum an Vorteilen für dieBetreiber bieten und unsere Kunden dabei unterstützen, eine schnellere Kapitalrendite zu erzielen.“





Andreas G. Weishaar, Senior Vice President Marketing und Personal erklärt: „Die Umfirmierung des Unternehmens baut auf den Errungenschaften unseres engagierten Teams im Verlauf des letzten Jahres auf. Heute sind wir kundenorientierter und beweglicher alsje zuvor. Wir werden uns jetzt darauf konzentrieren, unsere 12 weltweiten Marken unter unserem neuen Firmennamen weiter zu entwickeln, um unsere zukünftigen Wachstumsziele zu erreichen. Kurzum sind wir bereit, unserem neuen Namen Welbilt alle Ehre zu machen.“

Manitowoc Foodservice/Welbilt verfügt über das branchenweit umfassendstePortfolio an Foodservice-Geräten in den Bereichen Thermik und Kälte, von Öfen, Fritteusen, Dämpfapparaten, Grills, Herden und Induktionskochstellen bishin zu Getränkedispensern, Mixern, Kühlgeräten und Eisbereitern. Das Unternehmen besitzt weltweite Fertigungsstandorte und bietet preisgekrönte Marken an, die viele der weltweit größten Schnell-, Fast-Casual- und Gourmetrestaurants der Wahl bedienen. 2016 wurden 23 neue Produktinnovationen eingeführt. Des Weiteren wurde Manitowoc Foodservice/Welbilt mit zwei Kitchen Innovation Awards des US-Gaststättenverbands (NRA) ausgezeichnet und hatzahlreiche Anerkennungspreise seiner Kunden erhalten. Das Unternehmen ist seit 2009 zudem ENERGY STAR® Partner of the Year und hatin sieben Jahren „Excellence Awards“ erhalten.

Ab Inkrafttreten der Umfirmierung am 6. März2017 werden die Aktien der Welbilt, Inc. (NYSE:WBT) unter der CUSIP-Nummer 949090 10 4 gehandelt.