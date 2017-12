News | 15.12.2017

Reisen als Selbstverwirklichung

Marriott International plant Eröffnung von knapp 40 Luxushotels

Marriott International setzt auch weiterhin auf wohlhabende Reisende: Im kommenden Jahr plant das Unternehmen knapp 40 neue Luxushotels unter acht Marken zu eröffnen. 200 weitere Hotels befinden sich derzeit in der Entwicklung; sie werden das Portfolio von Luxushotels und -resorts in derzeit 60 Ländern um künftig 25 neue Destinationen – darunter Island, Nepal Kuba und die Philippinen – ergänzen.

Bild: Marriott International

Zu den weltweit bekanntesten Marken von Marriott International gehören The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, Edition und JW Marriott. „Von ehemaligen Palästen in Venedig und Wien über Wolkenkratzer in Hongkong und Dubai bis hin zu abgelegenen Hideaways auf den Malediven und in Mexiko ist die Breite unseres Portfolios unvergleichlich und ermöglicht es uns, die Erwartungen unserer Gäste rund um den Globus zu übertreffen", sagt Tina Edmundson, Global Brand Officer, Marriott International. „Wir sehen Luxus als Ansatzpunkt für die eigene Selbstverwirklichung. Dabei wandelt sich die Wunschliste von wo ich sein möchte zu wer ich sein kann. Unsere Daten zeigen deutlich wie sich die Wahrnehmung von Luxus verändert. Damit sind wir in der Lage, sehr persönliche und wirklich differenzierte Erlebnisse zu bieten, die mit den Next-Generation-Jetsettern konform gehen.“

Persönliche Verwirklichung als Zukunft des Luxus

Eine Studie, die in Zusammenarbeit mit Skift – der größten internationalen Nachrichten- und Analyseplattform der Reisebranche – durchgeführt wurde, ergab, dass Luxusreisende ihre Priorität auf neuartiges Reisen und authentische Erlebnisse legen, die sie verändern und neue Sichtweisen auf die Welt eröffnen. Dazu Edmundson: „Der heutige globale Luxus hat mit den traditionellen Stereotypen nichts mehr zu tun. Er geht weit über die antiquierte Vorstellung hinaus, dass Zeit der ultimative Luxus sei. Unsere Gäste begeben sich auf die Reise zur eigenen Selbstverwirklichung.“ Die Reisenden seien auf der Suche nach sinnvollen und zielgerichteten Reiseerlebnissen, die ihr inneres, idealisiertes Ich ansprechen. Dank ihrer kontextualisierten, nuancierten Markenerlebnissen, soll Marriott International genau das bieten. „Zugänglichkeit zu bestimmten Erlebnissen ist die neue Authentizität. Und unsere Marken öffnen die Türen zu verschiedenen Kulturen und einmaligen Reisemomenten", betont Edmundson.

Weltweit neue Ritz-Carlton und St. Regis Hotels & Resorts

Ritz-Carlton, die Hotelmarke mit 94 Häusern in 31 Ländern, feierte kürzlich die Eröffnung des Ritz-Carlton Hotel de La Paix in Genf und wird 2018 an sechs weiteren Zielen eröffnen, darunter Chinas malerisches Jiuzhaigou Valley. Im Jahr 2018 werden Flaggschiffhäuser wie das Ritz-Carlton, Berlin, und das Ritz-Carlton, Istanbul, renoviert. Die Eröffnung des Zadún, ein Ritz-Carlton-Reserve in Los Cabos, soll den Anspruch der Marke individuell und kulturell geprägte Erlebnisse zu schaffen, weiter definieren.

St. Regis Hotels & Resorts, mit derzeit 42 Hotels in 21 Ländern, wird 2018 die Renovierung des St. Regis Rom feiern sowie Eröffnungen in Destinationen wie Kairo und Amman. Diese folgen direkt auf die Eröffnungen des St. Regis Shanghai Jingan und des St. Regis Astana.

W Hotels will 2018 weiter wachsen

W Hotels plant 75 Hotels bis 2020 im Portfolio zu vereinen. 2017 erleuchtete die Lifestyle-Marke bereits mit der Eröffnung des W Shanghai-The Bund die Skyline der chinesischen Metropole und stellte W Bellevue in den USA vor. Dank visionärem Design, ausgefallener Mode und aufregenden Musiktracks soll W Hotels für Luxus ohne Einschränkung stehen. 2018 wird die Marke weiter wachsen: Acht neue Hotels sollen eröffnen, darunter in Tel Aviv, Dubai, Brisbane und Panama City.

Edition: 20 Hotels bis 2020

Mit sieben neuen Hotels auf drei Kontinenten und weiteren in der Pipeline, soll 2018 ein entscheidendes Jahr für die Edition Hotels werden. Die Marke Edition entstand durch die Partnerschaft zwischen Boutique-Hotel-Erfinder Ian Schrager und Marriott International. Sie soll bis Ende 2018 exponentiell von vier auf elf Hotels anwachsen. Zeitloses Design, kompromisslose Qualität, Originalität und ein moderner Service sollen die künftigen Boutique-Hotels prägen. Nach der Eröffnung des Sanya Edition im Dezember 2016 in China soll die Präsenz in Asien um zwei weitere Häuser in Shanghai und Bangkok 2018 erweitert werden. Darüber hinaus wird in Bodrum das zweite Haus in Europa eröffnen, gefolgt von Barcelona. Abu Dhabi wird für Edition die erste Destination im Nahen Osten sein. Und auch in den USA ist eine Expansion mit zwei Häusern am New Yorker Times Square und in West Hollywood geplant.

The Luxury Collection setzt auf authentische Erlebnisse

Mit ihrer wachsenden Kollektion von 102 Hotels in mehr als 30 Ländern bringt The Luxury Collection Gäste zu inspirierenden Plätzen innerhalb der Welt. Die Hotels der Marke sollen im Einklang mit der jeweiligen Destination stehen: von kulinarischen Genüssen im Herzen berühmter Weinregionen über städtische Ikonen in Paris und Mailand bis hin zu historischen Hotels, wie dem Cristallo, A Luxury Collection Resort & Spa in den italienischen Dolomiten. The Luxury Collection wird im nächsten Jahr zehn Hotels an Orten rund um den Globus eröffnen, darunter Los Cabos, Savannah, Vail und Okinawa.

JW Marriott erweitert globale Präsenz

Inspiriert von ihrem Namenspatron ist JW Marriott eine Marke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, unvergessliche Erlebnisse für Gäste zu schaffen, modernen Luxus suchen. Mit 79 Hotels und Resorts in fast 30 Ländern – darunter die kürzlich eröffneten JW Marriott Häuser in Vancouver, Jaipur und Phu Quoc, einer Insel vor der Küste Vietnams, sind 2018 weitere Häuser in Nashville und auf den Malediven geplant. JW Marriott wird zudem mehr als die Hälfte ihrer Hotels renovieren, u.a. das JW Marriott Bangkok und das Grosvenor House, ebenfalls ein JW Marriott Hotel.