News | 26.10.2016

Best Western Hotel Rastatt

Matthias Heid ist neuer General Manager

Das Best Western Hotel Rastatt hat einen neuen Direktor: Ab sofort zeichnet Matthias Heid als General Manager in dem 125 Zimmer großen Drei-Sterne-Superior-Haus mit zirka 30 Mitarbeitern verantwortlich.

Bild: Best Western

Heid – gelernter Hotelfachmann sowie studierter Hotelmeister und -manager – hatte zuvor die gleiche Position im Radisson Blu Badischer Hof Hotel inne, das ebenfall im Management der GCH Hotel Group geführt wird.

Erfahrener Hotelier

Der erfahrene Hotelier blickt auf eine langjährige Karriere zurück: So war der 53-Jährige unter anderem als Direktor im Wyndham Garden Lahnstein Koblenz, in den beiden Arcadia Hotels in Neckarsulm und Günzburg, im Novotel Freiburg (heute Mercure Hotel Freiburg am Münster), in den Mercure Hotels Koblenz sowie Panorama Freiburg unter Vertrag und war für das Best Western Hotel am Münster in Breisach als Geschäftsführer tätig.