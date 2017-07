News | 05.07.2017

Münchner Business-Hotel erweitert Geschäftsleitung

Maximilian Kolb ist neuer Hotelmanager im Soulmade

Maximilian Kolb heißt der neue Hotelmanager im Soulmade München. Thomas Schlereth, der Inhaber des ersten Business-Hotels aus Holz im Münchner Norden, erweitert damit seine Geschäftsleitung. Kolb ist ein „junger alter Hase“ in der Welt der Hotellerie.

Bild: Marco Köhnlechner

Der gebürtige Schrobenhausener, der seinen Werdegang im Arco Schlösschen in Neuburg an der Donau als Oberkellner begann und im 4 Sterne Superior Parkhotel Heidehof in Ingolstadt seine Ausbildung als Hotelfachmann absolvierte, verantwortet fortan die Position des Hotelmanagers im SOULMADE, das sich schon

so kurz nach seiner Eröffnung über mehrfache Auszeichnungen und Nominierungen (reddot award winner, German Design Awards Nominee, Auszeichnung Zertifikat für Exzellenz von TripAdvisor) freuen darf.

Seit 2003 in der Hotellerie tätig

Seit 2003 in der Gastronomie und Hotellerie tätig, arbeitete Kolb, der vor seiner jetzigen Aufgabe berufsbedingt u.a. in Ingolstadt, Augsburg, Hamburg, Osnabrück und Österreich gelebt hat, in unterschiedlichen Positionen und Bereichen: die ersten fünf Jahr waren überwiegend gastronomiegeprägt. Durch den Umzug im

Anschluß an seine Lehrzeit nach Augsburg ins renommierte Steigenberger Drei Mohren, begleitete er vor Ort mehrere Aufgaben – vom Commis de Rang über Controlling bis zum F&B Assistant Manager, „lernte dadurch viele Facetten der so bunten Gastronomie kennen“ und war derart angetan von der vielschichtigen

Arbeit im Hotel, dass er beschloss, fortan der Hotellerie treu zu bleiben. Ein Management-Short-Term-Trainee Programm im Hotel Louis C. Jacob Hamburg folgte. Daraufhin übernahm Kolb von 2012 bis 2015 in drei Häusern der Steigenberger Gruppe – das Remarque in Osnabrück, das Hotel Drei Mohren in Augsburg und im Parkhotel Braunschweig – die Position des Assistant F&B Managers sowie des F&B Managers, verantwortete in seinem Bereich die Neueröffnung für die Hotels in Augsburg und

Braunschweig, bevor es ihn dann nach Oberösterreich in die Therme Geinberg verschlug. 2015 erreichte Maximilian Kolb dann der Ruf der H´Otello Gruppe in München, wo er bis 2017 die Aufgabe des Operations Managers in zwei Häusern innehatte.

Die junge Marke schärfen

Vor diesem fundierten Hintergrund kennt er das komplexe Business um Gäste, Erwartungen, Anforderungen und Service bildlich gesehen so gut wie nun bald schon sicher jede Ecke seines neuen Schaffungskreises im Hotel SOULMADE, dem er seit Beginn des Sommers als Hotelmanager vorsteht. Dazu Kolb: „Ich freue mich sehr über diese Chance - hat mich doch neben dem Haus selbst, seiner Bauweise aus Holz und seinem so gänzlich neuen Ansatz in der Welt der Hotellerie, vorwiegend auch die Philosophie der gelebten Achtsamkeit und das menschliche Miteinander am meisten angesprochen. In meiner neuen Position kann ich mich und meine Fähigkeiten voll einbringen, jede Menge lernen und hoffentlich meinen Teil dazu beitragen, SOULMADE als junge Marke weiter zu schärfen, zu stärken und zu positionieren.“