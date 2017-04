News | 24.04.2017

Hotel Villa Toskana

Mehr Plaz für ein neues Tagungs- und Eventcenter

Am Hotel Villa Toskana in Leimen stehen die Baukräne nicht still: Nachdem erst im Dezember 2016 mit dem Neubau eines weiteren Gebäudekomplexes für 46 Gästezimmer begonnen wurde, so plant das Haus bereits die nächste Erweiterung. Bis Mai dieses Jahres wird eine bestehende und derzeit ungenutzte Halle zu einem Tagungs- und Event-Center – genannt Casa Piazza – umgebaut und in den Hotelkomplex integriert.

Bild: Hotel Villa Toskana

Auf zwei Etagen entstehen fünf Veranstaltungsflächen mit einer Größe zwischen 25 und 180 Quadratmetern sowie ein Pausenfoyer mit 100 Quadratmetern. Der obere Bereich wird über einen Außenaufzug zu erreichen sein; ein umlaufender und großzügig begrünter Balkon sorgt für das typisch mediterrane Flair und verbindet das neue Casa Piazza mit dem benachbarten Bestandgebäude. Zudem sorgen Brücken zu zwei weiteren Gebäuden für einen schnellen Zugang.

Hohe Nachfrage im MICE-Bereich

„Die Nachfragen im MICE-Bereich (Meetings Incentives Conventions Events) sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und konnten von uns nicht mehr im gewünschten Maße erfüllt werden“, erklärt Tim Schreiber, Direktor Villa Toskana. „Nicht zuletzt auch, weil die Kapazität unserer 16 Veranstaltungsräume im Verhältnis zur Zahl der Gästezimmer zu gering ist, war diese Investition dringend erforderlich.“ Bis Anfang 2018 wird die Villa Toskana somit über acht Wohngebäude (rund 300 Zimmer und Suiten) und ein separates Veranstaltungs-Center verfügen, die Anzahl der Tagungsräume steigt auf 21.