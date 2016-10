News | 18.10.2016

Meliá Hotels International

Meliá Palma Bay eröffnet an der Strandpromenade Palmas

Der mallorquinische Hotelkonzern Meliá Hotels International (MHI) hat in einem öffentlichen Vergabeverfahren den Zuschlag für den neuen Kongresspalast in Palma de Mallorca erhalten, der bereits zum Jahreswechsel 2016/2017 die ersten Veranstaltungen beherbergen soll. Zu dem Gebäudekomplex direkt an der Strandpromenade zählt auch ein Hotel, das künftig unter dem Namen „Meliá Palma Bay“ betrieben wird.

Der von dem Architekten Patxi Mangado entworfene Palau de Congressos ist mit moderner Technik ausgestattet und bietet Konferenzkapazitäten für bis zu 3.100 Teilnehmer auf einer Fläche von 6.365 Quadratmetern, einschließlich eines 970 Quadratmeter großen Magna Raums. Das Hotel Meliá Palma Bay umfasst 268 Zimmer, Bar, Restaurant, Spa, Swimmingpool sowie eigene Konferenzräume. Meliá Hotels International ist Spaniens führende und Europas drittgrößte Hotelgruppe, die weltweit zirka 370 Häuser betreibt und nahezu 200.000 Quadratmeter an Konferenzfläche bietet.

MICE-Tourismus stärken

Die wirtschaftliche Stärke der Kette und ihre breite Präsenz in den Schlüsselmärkten des MICE-Tourismus prädestinieren sie als Betreiberin des Kongresspalastes. Gabriel Escarrer, Vizepräsident von Meliá Hotels International ist dankbar für das Vertrauen, das seinem Unternehmen entgegengebracht wurde: „Wir nehmen die Verantwortung an, dieses neue Projekt erfolgreich sowie nachhaltig zu leiten und es zu einem Schlüsselstandort für das MICE-Segment in Europa zu entwickeln.“ Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Stadt Palma und die Insel Mallorca innerhalb Meliás Kommunikationsstrategie in weltweiten Schlüsselmärkten eine zentrale Rolle einnehmen.