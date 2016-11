News | 04.11.2016

Vier-Sterne-Hotel setzt modische Akzente

Mercure Berlin Wittenbergplatz öffnet seine Türen

Berlin ist um ein Highlight in der Hotelszene reicher: Am 4. November 2016 geht das Mercure Berlin Wittenbergplatz an den Start. Das Vier-Sterne-Hotel bietet 183 komfortable Zimmer und besticht durch seine Toplage im Herzen des westlichen Stadtzentrums, direkt am legendären Kaufhaus des Westens. Die Leitung hat Holger Berg.

Bild: Viky Kitzig

„Dieses Haus ist einzigartig. Ich bin davon überzeugt, dass Gäste nicht nur das Flair und den hervorragenden Service des Hotels, sondern ebenso die zentrale Anbindung schätzen werden”, sagt Holger Berg, Direktor des Mercure Berlin Wittenbergplatz.Im Mercure Berlin Wittenbergplatz wurde ein historischer Altbau mit einem modernen Neubau verbunden, der sich harmonisch in die gewachsene Architektur am Wittenbergplatz einfügt.

Ein Abbild der Fashionmetropole

Beide Gebäude umfassen eine Nutzfläche von etwa 8.200 Quadratmetern. Das Thema Mode durchzieht das Design der Innenarchitektur wie ein roter Faden und reflektiert den Ruf Berlins als Fashionmetropole. Stoffe, Schnittmuster und Modelentwürfe dekorieren Bar und Lobby. Das Mobiliar in den öffentlichen Bereichen hat eine frische und abwechslungsreiche Farbgebung. Das Einrichtungskonzept legt Wert auf eine offene Atmosphäre. In diesem Ambiente kann der Gast arbeiten, Kaffee trinken oder sich auf einen Theaterabend bei einem Glas Wein und kleinen Snacks einstimmen. Das Motto „Fashion is my profession” wurde von dem renommierten Innenarchitekturbüro Kitzig entwickelt und umgesetzt. Die Standard- und Privilege-Zimmer, davon sieben mit Balkon, sind in warmen Erdtönen gehalten und wirken durch ihre elegante Innenausstattung gemütlich und stylisch zugleich. Alle vollklimatisierten Räume verfügen über Flatscreen-TV, kostenfreies Wi-Fi, Wasserkocher für Tee- und Kaffeezubereitung sowie Fön im Badezimmer.

Spitzenlage im pulsierenden Westen Berlins

Berlins City West erlebt nach Angabe des Hotels gerade eine neue Blütezeit. In unmittelbarer Nachbarschaft des KaDeWe entstehen zahlreiche Shopping-Möglichkeiten. Die U- und S-Bahnstation sowie Bushaltestellen befinden sich vor der Tür des Hauses. Die Gedächtniskirche und der Kurfürstendamm sind in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen. Das Haus ist ein Garni-Hotel und von vielfältigen Restaurants und Bistros umgeben. Mit diesem Opening wächst das Netzwerk der Berliner Mercure Hotels auf zwölf Häuser. Insgesamt ist AccorHotels mit mehr als 40 Hotels der Marken Sofitel, Pullman, Swissôtel, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles und ibis budget in Berlin und Umgebung vertreten.

Adresse: Mercure Berlin Wittenbergplatz, Wittenbergplatz 3, 10789 Berlin