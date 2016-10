News | 10.10.2016

Deutsche Hospitality

Michael Fritz leitet das Steigenberger Hotel Treudelberg

Michael Fritz leitet seit Anfang Oktober als General Manager das Steigenberger Hotel Treudelberg in Hamburg. Der gebürtige Badener begann seine mittlerweile über 20- jährige Karriere in der Hotellerie mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann.

Bild: Deutsche Hospitality

Als Veranstaltungsassistent arbeitete er 2001 schon einmal in einem Haus der Deutschen Hospitality, dem Steigenberger Graf Zeppelin in Stuttgart. Weitere Erfahrungen in der Ketten- und Business-Hotellerie konnte er bei Hilton in Mainz und in Wien sammeln. Seine erste Position als General Manager trat er in Wien an, bevor es den heute 38-jährigen nach Hessen zog, wo er zuletzt das 5 Sterne Business Hotel The Westin Grand in Frankfurt operativ leitete.

„Wir sind sicher, dass Michael Fritz sowohl die nötige Kompetenz als auch Herzblut für unser Haus mitbringt und seine Erfahrungen einsetzt, um Teil der Geschichte und der Zukunft des Steigenberger Hotel Treudelberg zu werden“, kommentiert Alexander Garbe, Eigentümer und Geschäftsführer der Golf Hotel Hof Treudelberg GmbH. Dies bestätigt der neue Hoteldirektor: „Seit meinem ersten Besuch auf Treudelberg fühle ich mich mit dem Haus verwurzelt. Es ist eine der besten Adressen, die man sich als Hoteldirektor wünschen kann.“ Das Steigenberger Hotel Treudelberg wird als Franchise-Betrieb durch die Golf Hotel Hof Treudelberg GmbH betrieben. Es ist das einzige Hamburger Hotel mit angeschlossenem Golfplatz. Inmitten des Naturschutzgebietes "Alstertal" gelegen, zählt das 4-Sterne-Superior Hotel 225 Zimmern und Suiten. Dem Übernachtungsgast stehen ein Schwimmbad, Saunen und ein Fitness Center kostenfrei zur Verfügung, der 500 Quadratmeter große DaySpa hält darüber hinaus eine Vielzahl von Behandlungen bereit.

Großer Tagungsbereich

Kulinarische Spezialitäten und edle Weine bieten die beiden Restaurants, bei schönem Wetter laden die großzügigen Terrassen mit einem fantastischen Blick über den Golfplatz zu unvergesslichen Stunden ein. Komplettiert wird das Angebot des Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg durch einen großen Konferenzbereich mit 22 Tagungsräumen und modernster Technik für bis zu 250 Personen.