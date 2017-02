News | 06.02.2017

Victor’s Residenz-Hotel München

Michael Littich übernimmt als Direktor

Leitender Posten neu besetzt: Michael Littich ist der neue Direktor im Victor’s Residenz-Hotel München. Zuletzt war der 44-Jährige sechs Jahre bei Holiday Inn Munich – City Centre als Executive Assistant Manager tätig.

Bild: Victor’s Residenz-Hotel München

„Ich freue mich schon sehr auf die neue, aufregende Herausforderung in einem wunderschönen Hotel mit einem spannenden Marktumfeld wie München“, sagt Michael Littich.

Gelernter Koch und Diplom-Betriebswirt

Der gelernte Koch und Diplom-Betriebswirt weist eine langjährige Erfahrung im Bereich Hotellerie und Gastronomie vor. Über drei Jahre war er beim ROBINSON Club in Zürs, Österreich, und in Belek, Türkei, im Food & Beverage Management zuständig, gefolgt von insgesamt mehr als acht Jahren bei Holiday Inn Munich.

Fundiertes Branchenwissen

Als Fachbuch-Autor und Dozent an der Hochschule Fresenius München und an der Hochschule München teilte er sein fundiertes Branchenwissen rund um F&B während der letzten beiden Jahre mit Nachwuchskräften, Interessierten und Branchen-Insidern. Diese Erfahrungen als Lehrkraft will Michael Littich nun auch bei Victor’s aktiv einbringen: „Ich freue mich auf die Arbeit mit meinem neuen Team und auf die Entwicklung junger Fachkräfte und Auszubildende."