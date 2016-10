Ausstattung/Einrichtung | 10.10.2016

Best Western Donner´s Hotel & Spa in Cuxhaven

Millioneninvestition in umgestaltetes Wellnesshotel

Das Best Western Donner`s Hotel & Spa in Cuxhaven positioniert sich neu: Der Schwerpunkt liege nach einer Modernisierung nun auf Gesundheitsurlaub. In der bevorstehenden letzten Bauphase vollzieht das Vier-Sterne-Hotel den Ausbau zum Wellnesshotel, samt barrierefreier Umgestaltung der öffentlichen Bereiche sowie Erweiterung der Meetingmöglichkeiten. Das Investitionsvolumen beträgt 1,6 Millionen Euro.

Bild: Best Western

Gesundheitstourismus ist ein Hauptbestandteil der neuen Strategie, mit der das Best Western Donner´s Hotel & Spa in Cuxhaven nicht nur Urlauber, sondern auch Geschäftsreisende und Tagungsgäste ansprechen möchte. Dafür wurde in den vergangenen zwei Jahren einiges getan: Umfassend modernisiert präsentieren sich ein Teil der Hotelzimmer und der Tagungsbereich. Nun steht der letzte Bauabschnitt mit der Realisierung eines regionalen modernen Wellnessbereichs an. Damit sollen die Investitionen aber noch nicht abgeschlossen sein. Derzeit realisiert werden der Ausbau neuer Tagungs- und Veranstaltungsräume und die barrierefreie Renovierung des Eingangsbereiches mit Rezeption und Bar.

Tagungsraum in Wunschfarbe

Die neuen Zimmer sind für Urlauber und auch Geschäftsreisende gleichermaßen komfortabel: Die 70 Zimmer, teilweise mit Balkon und Blick auf die Elbmündung, bieten eine umfangreiche Ausstattung. Acht barrierefreie Zimmer stehen bereit, die speziell auch den Anforderungen von Gehörlosen entsprechen. Investiert wurde zusätzlich in neues Mobiliar. So präsentieren sich in den Zimmern nun neue Sitzmöbel wie ein Schreibtischstuhl und ein Schlafsofa in den Farben Samtgrün und Violett. Die neuen Betten sind schwarzumrandet mit einem besonderen Leder-Holz-Element als Eyecatcher. Gäste kommen in den Genuss von neuen Kissenstoffen und Bettüberzügen. Verdunkler in Creme und Schwarz ergänzen das Angebot. Die Leuchten wurden komplett ausgetauscht, ebenso wie die Teppiche.

Zeitgemäße Technik und Klimatisierung

Der Tagungsbereich im Best Western Donner´s Hotel & Spa Cuxhaven ist nach der Prämisse des „entspannten Arbeitens“ umgestaltet worden. Fünf individuell veränderbare Räume für zehn bis 120 Personen bieten zeitgemäße Technik und Klimatisierung, verfügen über Tageslicht inklusive Panoramablick und sind komplett verdunkelbar. Das Lichtkonzept ist darauf ausgerichtet, den Tagungsraum in der jeweiligen Wunschfarbe zu illuminieren. Verbesserten Sitzkomfort bieten nun Stapelstühle mit und ohne Armlehnen. Die Fensterdekoration in Grün sowie der neue Teppich in Schwarzweiß geben frische Farbakzente. Mit dem neuen Tagungscenter will Hoteldirektor Carsten Weber vor allem den im Offshore- und Maritimbereich tätigen Firmen für Tagungen, Schulungen und Sicherheitstrainings als neuer Anlaufpunkt dienen. Aber auch die Firmen im Elbe-Weser-Dreieck sieht Weber als potenzielle Neukunden. Die Verbindung zwischen „betrieblicher Gesundheitsvorsorge“ und Tagung steht hierbei im Fokus der neuen Angebote.

Wellnessbereich zum Thema Nordseeküste

Da sich der gesundheitstouristische Markt weiterhin, nach Einschätzung Webers, positiv entwickelt, wird der Ausbau des Schwimmbades um einen Wellnessbereich nun im letzten geplanten Bauabschnitt realisiert. Die Bauarbeiten sind angesetzt von Oktober bis Dezember. „Ein Wellnesswochenende zur Entspannung, zur ärztlich verordneten Präventionsbehandlung oder ein medizinischer Check-up: Das alles soll in einem stressfreien und an Urlaub erinnernden Umfeld stattfinden“, so Weber. Dafür sorgen sollen künftig ein Schwimmbecken mit Gegenstromanlage, eine Salzgrotte sowie Moorliege, Eisbrunnen, Kneipbecken, Dampfbad, finnische Sauna, Bio-Sauna und Ruheraum. Der Wellness- und Schwimmbadbereich im Hotel wird mit Materialien zum Thema „Nordseeküste“ umgestaltet. Als Bodenbelag im Schwimmbad ist eine rustikale Holzoptikfliese geplant, die Farbe Cremeweiß kommt für den Salzraum zum Einsatz, Dampfbad und Wände in den Duschen sind in Olive vorgesehen. Eine wärmende Moorliege präsentiert später ein aufwändiges Natursteinmosaik in Beige, Eisbrunnen und Eisbrunnenbecken ein Glasmosaik. Die Wandoberfläche im Schwimmbad wird umgesetzt in einem warmen Sandton. Effektvoll eingesetzte Dekorationselemente wie beispielsweise Handtücher, Kissen oder Bodenvasen sollen mit einem saftigen Grasgrün Farbakzente setzen. Lampen und Beistelltische aus Altholz tragen zu einer warmen Atmosphäre bei. Die Beleuchtung wird dimmbar sein, um die wohnliche Stimmung zu unterstützen. Zum Einsatz kommen dafür zahlreiche Deckeneinbaustrahler – auch für die Duschen, das Dampfbad und den Salzraum – ergänzend mit LED-Spots. Die Ausstattung fügt sich ebenfalls harmonisch in das Gesamtkonzept ein: Sonnenliegen und Stühle aus Polyrattan in Grau mit verstellbarer Rückenlehne sowie Beinauflagen sorgen für den gewünschten Wellness-Komfort. Besondere Eyecatcher werden die handgefertigte Garderobe und die Brillenablagen aus Holz sein.

Neugestaltung des öffentlichen Bereichs

Für die Realisierung des Gesamtkonzeptes mit Fokus auf Gesundheitstourismus werden derzeit die öffentlichen Gästebereiche umfassend umgestaltet. Rezeption sowie Lounge beherbergen demnächst einen neuen Rezeptionstresen mit abgesenkter Front in Wellenstruktur sowie einen rollstuhlunterfahrbaren Internet Point. Des Weiteren wird ein Dali-Bar-Konzept mit Loungebereich und separater Smockers Lounge implementiert. Farblich werden helle Brauntöne eingesetzt, am Boden sollen längsverlegte Planken unter anderem mit dunklen Dekorstreifen richtungsbetonend sein. In der Bar soll künftig ein neuer Bartresen mit steckfertigem Küchenteil prangen. Ein neuer Rückschrank sowie der Coffee Point komplettieren das Ensemble. Markant fürs Auge auch die Sitzgruppen: Tische mit Glasplatten und Massivkante prägen zukünftig das Bild. Der moderne Stil wird zusätzlich durch die Schiebetüranlage mit Taschen und Flat-Paneel sowie die Pendelleuchten in unterschiedlichen Formen und Höhen unterstrichen. Der Bodenbelag bietet Planken in drei Farben, schachbrettartig verlegt. Farblich zeigt sich die Bar im Schema Grau-Blau. Verbunden durch eine Glastüranlage schließt sich die Smokers Lounge an. Diese wird mit einer neuen Klimatisierung sowie einem Flat-Paneel mit Höhenverschiebung versehen. Die Tischgruppen mit Bänken und Sesseln aus Kunstleder und einer Streifenstoff-Applikation am Rücken mit Armlehne sollen zum Verweilen einladen. Dunkelbraune Töne geben hier das Farbschema vor, das mit den geplanten quer verlegten Planken im selben Farbton gut harmonieren soll. Im Flur ist eine unkonventionelle Hinweisbeschilderung zukünftig Blickfang.