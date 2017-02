News | 28.02.2017

Dritter Hotelplanungstag in Salzburg

Spannendes über Entwicklungen und Trends im Hotelbau

Am 24. und 25. April 2017 findet der dritte Hotelplanungstag D-A-CH + Südtirol in der Hotel&Design Werkstatt Salzburg statt. Hochkarätige Referenten der Fachgebiete Hotel-Interieur-Design, Hotel-Architektur, Innenausbau und Hotel-Projektentwicklung greifen in spannenden Vorträgen aktuelle Fragestellungen rund um das Thema Hoteldesign, -planung und -modernisierung auf.

Bild: MuehlbacherRupert GAS

So umfangreich die Ansprüche im Hotelbau sind, so vielseitig sind auch die Inhalte, die bei der Veranstaltung beleuchtet werden. Die 14 renommierten Bau-Experten gehen u.a. auf die Bedeutung der Architektur und Ausstattung des Hauses ein: Über „Wellness im Hotelzimmer“ berichtet Architekt Karsten Schmidt und Hotelier Michael Zimmerhofer (Alpin & Spa Resort Schwarzenstein) spricht von seinem eigenen Umbau „aus dem Nähkästchen".

Persönlicher Dialog

Hoteliers, Bauherren, Architekten und Planer sind dazu eingeladen, bei der Veranstaltung im persönlichen Dialog zu stehen, um die Anforderungen an das „Hotel der Zukunft“ zu diskutieren. Den Teilnehmern werden Anregungen geboten, die von Innovationen in Planung und Bau, Gestaltungsaspekten, aktuellen technischen Möglichkeiten bis hin zu dem Erkennen und Vermeiden von Kostentreibern reichen. Profitieren auch Sie von dem Know-how der Experten und lassen Sie sich für Ihre Planung von konstruktiven Ideen inspirieren.

Zur Anmeldung: http://www.hotelplanungstag.com/anmeldung