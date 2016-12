News | 16.12.2016

Mövenpick Hotels & Resorts

Mit neuen Logos ins neue Jahr

Die internationale Schweizer Hotelgruppe Mövenpick Hotels & Resorts präsentiert ihr neues Logo und die damit verbundene überarbeitete Corporate Identity. Geprägt durch die lange Geschichte der Marke, reflektiere die klare und moderne Darstellung die behagliche Gastfreundlichkeit, den persönlichen Charakter und die prägende ‚Swissness‘ der modernen Hotels und deren Mitarbeiter rund um die Welt.

Bild: Mövenpick Hotels & Resorts

Seit der Gründung im Jahr 1948, verbunden mit der Eröffnung des ersten Restaurants in Zürich, umfasst Mövenpick heute neben einem großen Wein- und Feinkostangebot den Hotelbereich, der mittlerweile zum größten Unternehmen innerhalb der Mövenpick-Familie herangewachsen ist. Mit dem florierenden Portfolio von Mövenpick Hotels & Resorts war die Zeit reif für eine neue Markenidentität, welche die Wurzeln, die Qualität, die persönliche Note und den Service der heutigen Mövenpick Hotels & Resorts reflektiert.

Stilisierter Vogel neu interpretiert

Die Londoner Designagentur Bulletproof war mit der Kreation des neuen visuellen Designs beauftragt und hat dafür die Wurzeln des Namens Mövenpick für die Umsetzung genutzt. Die Legende besagt, dass der Gründer, Ueli Prager, sein Unternehmen ganz einfach nach den eleganten Bewegungen der Möwe benannte, der stilisierte Vogel war und ist seit jeher Teil des Markenlogos. Die Agentur Bulletproof zeichnete dieses Element nun neu interpretiert mit „mehr Tiefe und Schwung über einer klaren, modernen Marke mit einer zeitgemäßen Anpassung der Firmenfarbe.“ Bulletproof erläutert: „Die Symbol-Kraft des Vogels findet sich in der gesamten Marke wieder. Das visuelle Erscheinungsbild erhält durch die anmutigen Linien der Möwenflügel eine besondere Architektur und reflektiert die umfassende Welt von Mövenpick. Die geschwungenen Flügel passen perfekt zum Mövenpick-Rot, sie bringen Lebendigkeit und Ausstrahlung ins Logo und Abwechslung für Hotelbroschüren und Kommunikationsmittel.“

Neue Service-Philosophie

Mit der Lancierung des neuen Logos wird auch erstmals die neue Service-Philosophie „We Make Moments“ in den Fokus gerückt. Sie vereint die Vision und Werte der Marke und betont die Motivation des Unternehmens für die Gäste unvergessliche Momente zu kreieren. Dazu gehören beispielsweise typische Brand Signatures wie die bereits etablierte „Chocolate Hour“, die sowohl täglich in der Hotellobbys als auch bei Events außerhalb der Hotels die Gäste mit dem verwöhnt, was typischer für die Schweiz nicht sein könnte: Schokolade in allen Variationen. „We make Moments“ steht aber auch für individuelle Gesten von Mitarbeitern, die eben ganz „gewöhnliche Dinge“ zu etwas Außergewöhnlichem machen; was auch schon Ueli Prager zum Motto machte. Mit dieser Philosophie garantiert Mövenpick authentische und erinnerungsreiche Momente, ausgeführt durch die Teams aller Hotels weltweit. Nick Bosworth, Vice President Brand and Marketing bei Mövenpick Hotels & Resorts, sagt: „Mövenpick Hotels & Resorts ist stolz auf sein Schweizer Erbe. Aber in einer Welt, die zunehmend globaler wird, und aufgrund unserer jährlich wachsenden Anzahl an internationalen Hotels, war ein Schriftzug gefragt, der zu allen Märkten passt. Bulletproof hat diese Herausforderung vollständig verstanden und eine Corporate Identity geschaffen, die dem modernen, internationalen Gast gefällt, dabei trotzdem unserer Schweizer Seele treu bleibt und uns lebendig und vielfältig, passend zur farbenfrohen Reisewelt, nach Aussen kommuniziert.“