Hotelbetrieb | 22.02.2017

nSight for IDeaS für Hoteliers

Mit vorausschauenden Reisedaten zu profitableren Buchungen

IDeaS, Anbieter von Pricing und Revenue Management Software, nutzt Auswertungen von Reisedaten und Online-Nachfrage-Daten, um Hoteliers einen exklusiven Wettbewerbsvorteil zu bieten.

Bild: IDeaS

Wenn es darum geht, Hotelbuchungen vorherzusagen, um den Umsatz strategisch zu maximieren, kann man nie zu viele Daten haben.Deshalb haben IDeaS Revenue Solutions und nSight Travel Intelligence sich zusammengeschlossen, um Hoteliers neue Möglichkeiten für das Revenue Management zu bieten. Hotel Manager können nun auf der Basis umfangreicher Datenpunkte, wie sie noch nie zuvor auf einer einzigen Technologie-Plattform verfügbar waren, die zukünftige Nachfrage vorherzusagen. Die Lösung greift sowohl auf prädiktive Daten von nSight zum Konsumverhalten der Verbraucher zu als auch auf die zukunftsweisenden Revenue Management-Lösungen von IDeaS. So erlangen Hoteliers jetzt exklusiven Zugang zur fortschrittlichsten “Demand-Intelligence”-Lösung auf dem Markt, um ihre Buchungen und Umsätze zu steigern.





Zugriff auf Datensammlung von mehr als 5000 Reise-Websites



Hoteliers waren bei ihren Nachfrageprognosen bisher auf hochaggregierte Buchungsdaten und Stornierungsdaten von brand.com beschränkt. Mit nSight for IDeaS haben Hoteliers nun Zugriff auf eine Datensammlung von mehr als fünftausend Reise-Websites, die weitaus tiefere und umfassendere Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten auf allen relevanten Online- und Offline-Buchungskanälen zu Verfügung stellt. "Das Integrieren von zuvor nicht zugänglichen Informationen – wie etwa Beziehungen zwischen Buchungsabsicht und Preis – hebt die Prognosen der Nachfragen und letztlich die Umsatzchancen eines Hotels auf ein ganz neues Niveau", sagt Sanjay Nagalia, Chief Operating Officer bei IDeaS. "Unsere Partnerschaft mit nSight ist die erste Lösung, die zwei gewinnorientierte Funktionen wirklich zusammenführt. Indem wir Revenue Management und Marketing enger miteinander verzahnen, geben wir unseren Kunden einen exklusiven Wettbewerbsvorteil."





Echtzeitdaten kurbeln den Umsatz an



nSight for IDeaS geht über traditionelle Datenquellen wie etwa die Absage- und Stornodaten von brand.com hinaus. Stattdessen nutzt es relevante und vorausschauende Echtzeit-Nachfragedaten von Online-Reisebüros und Reisewebseiten, um aussagekräftige Daten zu gewinnen, die in exaktere und gewinnmaximierende Preisstrategien einfließen können. "Die schiere Menge an verfügbaren Daten kann einen auch erschlagen, und 'Big Data' heißt für viele so viel wie 'ein Haufen Arbeit'. Mit nSight for IDeaS ändern wir das alles”, sagt Rich Maradik, Gründer und CEO von nSight. "Die Einfachheit, mit der Hoteliers jetzt auf große Datenmengen zugreifen und sie nutzen können, ist etwas, was es auf dem Markt noch nie gegeben hat. Durch die Kombination von Daten aus dem Hotel-RMS mit vorrausschauenden Daten vereinfachen wir die Arbeit von Vertriebs- und Marketing-Teams und helfen ihnen, sich auf bewährte umsatzgenerierende Aktivitäten zu konzentrieren."



Deutlicher Wettbewerbsvorteil



Die Informationen, die Hotels mit nSight for IDeaS nutzen können, sorgen für einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Zimmer-Preisgestaltung, bei individuell zugeschnittenen Marketingaktionen und bei der Schaffung einer gleichbleibenden Kundenerfahrung über alle Kanäle hinweg. Die Kluft zwischen Revenue-Management- und Marketing-Teams wird durch Erkenntnisse überbrückt, die für beide Bereiche relevant sind. nSight for IDeaS ermöglicht es beiden Disziplinen, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, die Gäste besser zu verstehen und Marketingkampagnen zielgenauer auszurichten und zu verfolgen. Diese gut abgestimmten Ziele wiederum ermöglichen Hotels, ihre Direktbuchungen zu maximieren und ihre Rentabilität zu erhöhen.





Kostenlose Testversion für Hoteliers



Bestehende IDeaS-Kunden können die Lösung ab Anfang Februar 2017 kostenlos und unverbindlich für eine Testperiode abonnieren. Dieses Angebot beinhaltet die volle Funktionalität der nSight-for-IDeaS-Lösung, die es Hotels ermöglicht, Ist-Daten zu verwenden und sofort sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ideas.com/nSight