News | 07.12.2016

HRS-Analyse

Mobile Buchungen 2016 weiter auf dem Vormarsch

Hotelbuchungen über Tablets oder Smartphones sind weiter auf dem Vormarsch. Rund jede dritte Buchung wurde im Jahr 2016 über ein mobiles Endgerät getätigt. Dies geht aus einer Analyse des Hotelportals HRS hervor. Dabei liegen die Buchungen von Freizeitreisen noch deutlich vor denen von Businessreisen.

Bild: HRS

Privatreisende buchen etwa dreimal so oft mobil wie Geschäftsreisende. Laut einer gemeinsamen Studie von Google, Gesellschaft für Konsumforschung (GFK) und TNS Infratest informiert sich insgesamt mehr als die Hälfte aller Reisenden über ihren nächsten Hotelaufenthalt auf einem mobilen Endgerät. Bei Freizeitreisenden beträgt dieser Anteil 48, bei Geschäftsreisenden sogar schon 62 Prozent – die dann jedoch vor der Buchung häufig das Endgerät wechseln. Oftmals hängt dies mit den Richtlinien des Unternehmens zusammen: Viele Firmen geben ihren Mitarbeitern vor, dass Dienstreisen über den firmeneigenen Account gebucht werden müssen. Dass dieser auch problemlos über die HRS App genutzt werden kann, ist oftmals nicht bekannt.

Reisekostenabrechnung entfällt

Aber auch für Businessreisende macht eine Buchung via App Sinn: Das Hotelportal HRS ermöglicht neben der Buchung und dem mobilen Check-in auch den Check-out und die Bezahlung per Smartphone im Hotel. Gäste können ihre Hotelrechnung und Zusatzleistungen einfach über die in der App hinterlegte Kreditkarte begleichen – wahlweise geschäftlich oder privat. Die Rechnung kann so direkt an das Unternehmen weitergeleitet werden und die aufwändige Reisekostenabrechnung entfällt, ebenso wie langes Anstehen an der Rezeption. Hotels, die diese Services ermöglichen, kennzeichnet HRS in der App als „Smarthotel“. Die Nutzung der HRS App ist auch für Geschäftsreisende ganz einfach möglich: Großkunden mit einem eigenen Firmenbuchungsportal können sich über dieses einen Konfigurationslink zusenden lassen, der die Übernahme der firmenspezifischen Einstellungen in die reguläre HRS App bestätigt. So nutzen sie dank hinterlegtem Firmenprofil die Vorzüge der HRS Corporate Services auch unterwegs. Auch individuell buchende Firmenkunden kleiner und mittelständischer Betriebe können einfach über die App buchen: Mit der Registrierung als „myHRS“-Geschäftsreisender bekommen sie auch in der App automatisch die günstigen Businesstarife angezeigt und können bis zu 30 Prozent auf die tagesaktuelle Rate sparen.

Preisvorteile

Mobil affine Bucher profitieren bei HRS außerdem von Preisvorteilen: Für sie hat das Hotelportal den Mobile Special Tarif eingeführt. Je nach Hotel beinhaltet dieser bis zu 50 Prozent Preisvorteil und ist ausschließlich über die HRS Apps buchbar. Auf bereits 23 Millionen Endgeräten ist diese gegenwärtig installiert. Der Trend zur mobilen Buchung steht im Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung: Laut einer Erhebung von Statista im April 2016, besitzen mittlerweile 49 Mio. Bundesbürger ein Smartphone. Der Mobile Highspeed-Internetzugang LTE ist inzwischen in allen Bundesländern zu über 90 Prozent erschlossen. HRS rechnet somit mit einem weiteren Anstieg der mobilen Buchungen in 2017.