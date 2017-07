Hotelbetrieb | 24.07.2017

SAG

Mobile-Check-In mit einem Temporären Gäste-Code

Mit dem Safe-O-Tronic access Schließsystem ist der mobile Zutritt zum Hotel und dem Gastzimmer noch einfacher geworden. Der zum Patent angemeldete Temporäre Gäste-Code gibt dem Gast eine zeitweilig gültige Schließberechtigung, unabhängig von Rezeption oder sonstigem Personal.

Bild: Schulte-Schlagbaum AG

Der vierstellige Zahlencode kann dem Anreisenden bereits im Vorfeld als PIN auf sein Mobiltelephon z.B. über SMS gesendet werden und als sein „Schlüssel“ zum mobilen Check-In dienen – ein wertvolles Feature für alle, die Zutritt so simpel und flexibel wie möglich gestalten wollen.

Nutzung schnell und einfach festlegen

Nach der Erstprogrammierung bei Inbetriebnahme des Safe-O-Tronic access Schließsystems kann der Betreiber Nutzungsdauer und Gültigkeit schnell und einfach in der zugehörigen LockManager Software festlegen – eine Programmierung an den einzelnen Beschlägen ist hierzu nicht erforderlich. Neben der Anwendung im Zutrittsbereich von Hotelbetrieben, Pensionen oder Boardinghäusern bieten sich auch in anderen Bereichen viele Einsatzmöglichkeiten des temporären Gäste Codes. So lassen sich zum Beispiel mit Safe-O-Tronic access LS Schrankschließsystem ausgestattete Umkleiden oder Wertfächer in den hoteleigenen Wellness-Bereichen ebenso leicht verwalten und in ihrer Kapazität optimal nutzen.