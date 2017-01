Hotelbetrieb | 25.01.2017

Salto auf der Internorga

Mobile Lösungen für den Hotelzutritt

Salto stellt auch 2017 auf der Internorga in Hamburg seine elektronischen Hotelschließsysteme vor. Im Fokus steht die BLE-basierte Lösung JustIN Mobile, die das Öffnen von Türen mit dem Smartphone erlaubt.

Bild: Salto Systems

In der mobilen Hotelzutrittslösung auf BLE-Basis von Salto wird der mobile Schlüssel aus der Managementsoftware ProAccess Space „Over the Air“ (OTA) an die in einem verifizierten Smartphone installierte App verschickt. Der Gast erhält eine Nachricht, dass er einen neuen mobilen Schlüssel erhalten hat und für welche Türen er berechtigt ist. Er muss dann nur noch das Smartphone vor den elektronischen Beschlag halten und via App die Datenkommunikation starten.

Hoteleigene App

Die Funktionalität von JustIN Mobile BLE ist für Hoteliers auf unterschiedliche Art verfügbar: als Teil des Salto Hotelschließsystems, integriert in eine hoteleigene App, in Kombination mit dem PMS oder integriert in eine mobile Hotel-Service-App. Salto Systems auf der Internorga vom 17. bis 21. März 2017 in Hamburg als Partner auf dem Stand der Velox Software GmbH: Halle B2.OG, Stand 107.