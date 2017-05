Import | Ausgabe 02/2017

Ein Blick in die Zukunft der Lichtgestaltung

Moderne Lichtszenarien mit OLEDs verwirklichen

Eine harmonische Ausleuchtung der Räume erhöht den Wohlfühlfaktor in jedem Haus. Die Revolution durch LED-Technik setzt sich unaufhaltsam fort. Und mit den neuen sogenannten OLEDs sowie innovativen Steuerungsmethoden stehen jetzt die nächsten Evolutionsschritte in der Beleuchtung an. Ein Ausblick.

Bild: RCO GmbH, www.erco.com, photography: Dirk Vogel

Den größten Teil der Informationen aus unserer Umwelt nehmen wir über die Augen auf. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist gutes Licht. Das Licht, mit dem wir uns in Gebäuden umgeben, entscheidet darüber, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen. Zu viel Licht kann schaden, zu wenig die Augen unnötig anstrengen. Für sehr komplexe und hochspezialisierte Räume wie Konferenzräume, Foyers, Spa- und Wellness-Bereiche sollte man die Lichtgestaltung deshalb nicht dem Elektroplaner, sondern generell einem Lichtplaner überlassen. In Hotels und Konferenzzentren ist eine Lichtberechnung unverzichtbar, denn in der Regel sind wichtige Normen einzuhalten. Um Missverständnisse zu vermeiden, ist es ratsam, dass sich Hoteliers und Gastronomen bzw. Architekten, Elektro- und Lichtplaner begriffssicher abstimmen können (siehe Glossar rechts).

LED: Revolution in Sachen Licht

Die größte Umwälzung in der Lichtbranche seit Jahrzehnten stellt die Erfindung der LEDs dar. Einige Hersteller haben ihr Produkt-Portfolio mittlerweile ausschließlich auf LED umgestellt. Zusätzlich zur aktuellen lichttechnischen Innovation ist auch eine steuerungstechnische Evolution im Gange. Der schlichte, wenn auch immer noch genial funktionale Ein- und Ausschalter wird bald weitgehend ausgedient haben. Zukünftige Lichtsteuerungen schalten automatisch bedarfs-, tageszeit-, jahreszeit- und bewegungsabhängig „ein“ und „aus“. Das wird viele Hotelgäste freuen, sind doch die Schalterbatterien an den Wänden nicht immer logisch und nachvollziehbar belegt. Die LEDs (Licht emittierende Dioden) sind in der jüngsten Vergangenheit immer günstiger geworden und dominieren aktuell die Beleuchtungstechnik. Die energieeffizienten, flexiblen Leuchtmittel finden sich sowohl in leistungsstarken Außenstrahlern als auch in der klassischen Innenraumleuchte. 1995 erschienen die ersten für die Beleuchtung nutzbaren weißen LEDs auf dem Markt. Technisch gesehen sind LEDs elektronische Bauteile, sogenannte Dioden, und funktionieren grundverschieden zu herkömmlichen Glühbirnen, in denen Drähte zum Glühen gebracht werden. Wer heute einen lichttechnischen Katalog durchblättert, wird fast nur noch auf LED-Leuchten stoßen.