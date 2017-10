News | 04.10.2017

Steigenberger Hotels and Resorts

Moritz Klein wechselt von Frankfurt nach Hamburg

Bei den Steigenberger Hotels and Resorts findet im Dezember eine Rotation unter den General Managern statt. Moritz Klein, aktuell Steigenberger Frankfurter Hof in Frankfurt, übernimmt zum 1. Dezember die Leitung des Steigenberger Hotel Hamburg.

Bild: Steigenberger Hotels AG

Außerdem steigt er zum Area General Manager der Region Nord mit Zuständigkeit für die Betriebe in Kiel und Bremen auf. Ebenfalls ab 1. Dezember 2017 übernimmt Spiridon Sarantopoulos, aktuell Steigenberger Graf Zeppelin in Stuttgart, die Verantwortung für den Steigenberger Frankfurter Hof. Er behält auch die Zuständigkeit als Area General Manager für die Betriebe in Bad Homburg, Langen und Deidesheim. Zum gleichen Zeitpunkt wechselt Bernd A. Zängle von Hamburg als General Manager in das Steigenberger Graf Zeppelin und kehrt damit zu seinen süddeutschen Wurzeln zurück.

Drei bedeutende Häuser

Thomas Willms, Chief Operating Officer der Steigenberger Hotels AG, erläutert: „Die drei Häuser besitzen eine große Bedeutung für unsere Hotelgesellschaft und sind fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in ihren jeweiligen Städten. Entsprechend groß und vielfältig sind die Anforderungen an unsere General Managers, denen wir für die bevorstehenden Aufgaben viel Erfolg wünschen.“