Homepage | 05.12.2017

Fashion meets Street Art

Neues Motel One am Berliner Alexanderplatz

Im neuen Motel One soll die bunte und unkonventionelle Seite der Hauptstadt erlebbar sein: Unter dem Motto „Fashion meets Street Art“ eröffnete die Budget Design Hotelgruppe ihr zehntes Haus am Berliner Alexanderplatz.

Bild: Motel One

Das neue Motel One Berlin-Alexanderplatz verfügt über eine Lobby, die One Lounge und 708 Zimmern, die ab sofort ab 79 Euro pro Nacht gebucht werden können. „Der Alexanderplatz ist mit mehr als 360.000 Besuchern täglich der meist frequentierte Platz Berlins und der viertbeliebteste Platz Europas. Zudem stieg in Berlin über die letzten Jahre das Übernachtungsaufkommen kontinuierlich“, sagt Dieter Müller, CEO und Gründer Motel One Group. Für das neue Motel One gäbe es kaum einen besseren Standort in Deutschland als direkt am Alexanderplatz mit seinen international bekannten Wahrzeichen, betont Müller: „Damit ist das neue Haus eine perfekte Ergänzung der bestehenden neun Motel One und stärkt unsere Präsenz in der Hauptstadt“.

Luxusinterieur von Moroso

Das Designthema „Fashion meets Street Art“ des neuen Motel One ist inspiriert von Berlins Streetwear und der im öffentlichen Raum inszenierten Kunst. Für die Umsetzung des Konzepts kooperierte die Hotelgruppe mit Partnern, die einen hohen Qualitäts- und Designanspruch haben und gleichzeitig die wilde, unangepasste Seite Berlins spiegeln sollen.

Die Lobby im Erdgeschoss, der Frühstücksbereich und die Bar in der One Lounge wurden mit Möbeln des italienischen Labels Moroso ausgestattet. Unter dem Motto „work, meet and relax“ sollen die bunten Möbel Designakzente setzen und so die „typische“ Berliner Atmosphäre schaffen: gemütlich und gleichzeitig aufregend. Auch die Möbelherstellung soll dem Berliner Geist entsprechen: Der Umwelt zuliebe arbeitet Moroso vorrangig mit natürlichen, recycelbaren Materialien.

Fashiondesign in und aus Berlin

Berlins junge Modeszene diente dem Motel One Berlin-Alexanderplatz nicht nur als Inspirationsquelle. J unge Talente der Hauptstadt bekamen die Chance, das Haus aktiv mitzugestalten. In Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin veranstaltete Motel One unter dem Titel „4.0 Alexanderplatz – Streetwear meets Motel One“ einen Wettbewerb für angehende Modedesigner. Die zwei besten Designideen von Jana Steiger und Anabel Fiebelkorn werden dauerhaft in einer großen Kollage an zwei Wänden in der One Lounge präsentiert.

Urban Art im Interieur

Auch Urban Art ist in der Hauptstadt Deutschlands vielfältig vertreten. Das Künstlerkollektiv Klub7, das gemeinsam Fassaden, aber auch Werke für Ausstellungen gestaltet, hat die Urban Berlin Art von der Straße in das neue Motel One gebracht: Ein großflächiges Kunstwerk hinter der Rezeption im Erdgeschoss sowie ein riesiges Graffitiwandbild im Innenhof des Hotels tragen die Handschrift von Klub7. In abstrakter Form zeigen die Kunstwerke verschiedene Schnittmuster und Collagen zum Thema Modedesign.

Bei den Zimmerkonzepten setzt Motel One neben zusätzlichen Services verstärkt auf eine individuelle Zimmergestaltung für mehr Wohnlichkeit. Dafür gestaltete Klub7 in den Zimmern eine Installation aus diversen Stoffen und Zeichnungen. Kleine Details lassen Motive aus den Wandbildern der Lobby und des Innenhofs wiedererkennen, dementsprechend soll sich das Thema der Berliner Urban Art wie ein roter Faden durch das gesamte Motel One ziehen.

Motel One als Spiegel der Stadt

Mit dem neuen Motel One Berlin-Alexanderplatz hat die Hotelgruppe erneut auf ein individuelles Designkonzept gesetzt: Jedes der zehn Häuser in Berlin erzählt eine ganz eigene, lokal inspirierte Geschichte. So präsentiert das zuletzt eröffnete Motel One Berlin-Upper West im Interieur Berlin als Filmstadt, das Motel One Berlin-Mitte erinnert an die Ost-/West-Teilung der Stadt und das Motel One Berlin-Potsdamer Platz lässt Erinnerungen an das berühmte Kaufhaus Wertheim und den legendären Tresor Club wieder aufleben.