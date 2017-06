News | 28.06.2017

Im Zeichen der industriellen Revolution

Motel One eröffnet zweites Hotel in Manchester

Die Budget Design Hotelgruppe Motel One eröffnet ein neues Hotel: Das Motel One Manchester-Royal Exchange ist das zweite Hotel der Gruppe in der nordenglischen Stadt. Die Zimmer, des unmittelbar gegenüber dem Royal Exchange Theater gelegenen Hotels, sind ab sofort um 69 Euro pro Nacht buchbar.

Bild: Motel One

Das Hotel mit seinen 302 Zimmern befindet sich in einem Haus mit original erhaltener, historischer Fassade auf der Cross Street, die mit ihrer ganz unterschiedlichen Architektur sowohl Manchesters industrielle Vergangenheit, als auch die wegbereitende Modernität der Stadt widerspiegelt. Das Design-Konzept des Motel One bezieht sich auf die Geschichte von Manchester als einstigem Zentrum der Textilproduktion. In der nordenglischen Stadt begann Ende des 18. Jahrhunderts der Siegeszug der industriellen Revolution. Mechanische, von Dampfmaschinen betriebene Baumwollspinnereien machten Manchester zum wichtigsten industriellen Zentrum der Welt. Die Zeit der Industrialisierung ist in diesem Haus allgegenwärtig. Bei der Auswahl der Möbel und Materialien wurde großer Wert auf regionale Produkte und Hersteller gelegt. Die meisten Textilien stammen von dem lokalen Stofflieferanten Camira.

Ein großer Auftritt

Bereits beim Eintritt in das Hotel ist das Motiv der Baumwolle und des Textilgewerbes allgegenwärtig. Die Gäste kommen durch einen sechs Meter hohen Bogen aus Stahl herein, dahinter hängen Lüster von „Arturo Alvarez“, die wie flauschige weiße Baumwollpflanzen an der Decke schweben. Die Ledermöbel im Eingangsbereich sind vom italienischen Luxusmöbelhersteller BAXTER und imitieren die weichen Formen der Baumwolle. Hinter der Rezeption wird der Gast von freundlichen Mitarbeitern vor einer hochwertigen Designtapete mit aufgedruckten Baumwollpflanzen begrüßt.

Die One Lounge und Bar – work, meet and relax

„Work, meet and relax“ lautet das Motto der One Lounge und tatsächlich bietet das Motel One Manchester-Royal Exchange reichlich Platz zum Arbeiten, Treffen und Entspannen. Ein langer Tisch dient als Arbeitsfläche und bietet genügend Platz für kleinere Meetings. Filigrane Buchstaben – wie aus Fäden gesponnen – dekorieren die Wände, eine lange Chesterfield Couch, individuell gefertigt von der lokalen Manchester Firma „Stylematters“, komplettiert das stylische Ambiente. Fensternischen mit vielen Kissen schaffen bequeme Sitzecken und eine gemütliche Atmosphäre. Rustikale Stahlblechoberflächen mit Nieten und Maserungen sowie Lampen aus Echtholz verleihen der Bar einen industriellen Charme. Hier kann der Gast ausgewählte lokale Gins verkosten und genießen.

Stilvoll schlafen

Das Thema „Industrial“ wird in den Zimmern fortgeführt: Eine hochwertige Tapete über den Betten zeigt ein Design aus Holzrädern und einzelnen Metallbuchstaben. Boxspringbetten und Bettwäsche aus 100% ägyptischer Baumwolle garantieren dem Gast einen erholsamen Schlaf. Im Badezimmer verleihen Granit und Glas, ein Waschtisch mit Dornbracht Armatur, eine Regendusche, ein Makeup-Spiegel, erfrischendes Organic Duschgel und ein flauschiges Handtuch dem Gast das Gefühl eines Mini-Spas. Smarte Designfeatures wie die platzsparende Kombination aus Kleiderhängern, Ablageflächen und Safe bieten reichlich Platz zum Entspannen oder Arbeiten. Motel One kombiniert einen hohen Designanspruch mit Funktionalität: Mit mobilen Arbeitstischen und kostenlosem WLAN können die Gäste von überall arbeiten. Die gemütlichen Ledersessel von Freifrau laden zum Relaxen ein, die Tolomeo Lampe von Artemide spendet dabei genügend Licht. Alle Zimmer sind außerdem mit einem 42‘‘ LG TV ausgestattet. Dank einer breiten Auswahl an schmackhaften lokalen Lebensmitteln kann der Tag für die Gäste im Motel One Manchester-Royal Exchange mit einem reichhaltigen Frühstück beginnen.Ein dritter Standort in Manchester ist bereits gesichert und führt die erfolgreiche Expansion von Motel One weiter fort.