News | 03.05.2017

Bilanz nach dem ersten Quartal

Motel One startet mit Umsatzplus ins Jahr 2017

Motel One ist eigenen Angaben zufolge mit Umsatzsteigerungen und einer höheren Auslastung erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017 gestartet. Der erzielte Umsatz konnte zum Vorjahreszeitraum demnach um zwölf Prozent auf 82 Millionen Euro (2016: 74) bei einer durchschnittlichen Auslastung von 71 Prozent (2016: 64) gesteigert werden.

Bild: Motel One

Dies ist neben der saisonalen Verschiebung des Osterfestes in den April auch auf die gute Entwicklung der in 2016 neu eröffneten Standorte zurückzuführen. Aktuell umfasst die Motel One Group 56 (Vj. 53) Hotels mit 15.165 (Vj. 14.299) Zimmern.



Zahlen im Überblick:

Motel One Group 1. Quartal 2017 1. Quartal 2016 Anzahl der Hotels 56 53 Anzahl der Zimmer 15.165 14.299 Durchschnittliche Auslastung in % 70,6 64,4 Umsatz in Mio EUR 82,3 74,8 EBT in Mio EUR 64,0 7,7 NET PROFIT in Mio EUR 42,9 5,1 Equity in Mio EUR 439,8 337,1 Equity/Net Balance in % 84 75

Motel One punktet bei Arbeitnehmern und Gästen

Zum zweiten Mal gewinnt Motel One den Titel „TOP Nationaler Arbeitgeber“ des FOCUS Magazins in der Kategorie „Mittelgroße Unternehmen“. In Kooperation mit dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu und dem Business-Netzwerk XING ermittelt FOCUS jährlich unter 100.000 Angestellten die beliebtesten Arbeitgeber.

Auch in Sachen Gästezufriedenheit bleibt Motel One auf hohem Niveau: Bereits zum vierten Mal in Folge gewann die Budget Design Hotelgruppe den „Deutschen Servicepreis“. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender n-tv zeichneten Motel One als Sieger der Kategorie „Reise und Mobilität“ aus.

Integrationsprojekt auf Berlin ausgeweitet

Zum 01. März 2017 weitete Motel One sein Integrationsprojekt von München auf Berlin aus. Fünf Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan im Alter von 24 bis 28 Jahren begannen ein ausbildungsvorbereitendes Praktikum an fünf Berliner Motel One Standorten. Das sechsmonatige Praktikum wird begleitet von einem Deutschkurs und hat die Übernahme der Teilnehmer in die Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe zum Ziel.

Neues Flagship in der Hauptstadt

Mit dem Motel One Berlin-Upper West eröffnete die Motel One Group den neunten Standort in der Hauptstadt. Das Design des neuen Hauses steht unter dem Motto „Cinema“ aufgrund der Nähe zum Kino Zoopalast – Portraits von Moritz Bleibtreu, Jürgen Vogel, Christiane Paul, Wotan Wilke Möhring, Katharina Thalbach und Birgit Minichmayr, exklusiv fotografiert von Jim Rakete, schmücken die Wände in den Zimmern der Gäste, der Lounge und der Lobby. Highlight des neuen Hauses in der City West ist die One Lounge in der 10. Etage mit Dachterrasse und Blick über Berlin. Das einzigartige und hochwertige Interior-Design der Lounge wurde in Zusammenarbeit mit dem italienischen Luxuslabel BAXTER umgesetzt.