News | 05.10.2017

Deutsche Hospitality

Murat Yilmaz wird Vice President Business Development

Pünktlich zur Immobilien-Fachmesse EXPO Real, die noch bis zum 6. Oktober stattfindet, verstärkt die Deutsche Hospitality ihre Entwicklungsabteilung weiter und kann Murat Yilmaz als Vice President Business DeveIopment für das Team gewinnen.

Bild: Deutsche Hospitality

Yilmaz hat 25 Jahre Branchenerfahrung, in denen er für namhafte Hotelgesellschaften in Deutschland, Russland, Ungarn, Rumänien, Kasachstan, Belgien und der Türkei gearbeitet hat. Er bringt umfassende Expertise in den Bereichen Business Development, Asset Management, Real Estate Development, Finance sowie Hotel Management & Operation mit. Zuletzt war er bei Starwood Hotels & Resorts Worldwide als Senior Director Acquisitions & Development für Zentraleuropa und die Türkei tätig.

Auf der Messe präsent

Mit seinen Marktkenntnissen unter anderem im Mittelmeerraum und Osteuropa wird Yilmaz einen entscheidenden Beitrag zum Wachstum des Deutsche Hospitality-Portfolios leisten. Bereits während der EXPO Real wird er das Team der Deutschen Hospitality an Stand C2.222 mit repräsentieren.