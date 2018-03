Hoteltechnik + Architektur | 26.03.2018

Tobit Software

Musikalischer Hingucker

Relaunch für das professionelle Musiksystem von Tobit Software.

Die komplett überarbeitete Djukebox ist leichter, smarter und geht mit einem größerem Touchdisplay und mehr Speicher an den Start. Die Bedienung erfolgt intuitiv durch Berührung und Gesten. Die webbasierte Steuerung wurde ganz neu aufgesetzt und mobil optimiert, so dass sich die neue Djukebox auch unterwegs jederzeit per Smartphone steuern lässt.

www.djukebox.com