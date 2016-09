Hotelbetrieb | 12.09.2016

Viessmann Kühlsysteme

Nachhaltige Kältetechnik

Das Unternehmen Viessmann Kühlsysteme präsentiert auf der Chillventa in Nürnberg vom 11. bis 13. Oktober 2016 (Halle 9, Stand 203) sein Komplettprogramm an energieeffizienten, hygieneoptimierten und nachhaltigen Kühllösungen.

Bild: Viessman

Die neue Tecto Standard Plus vereint nach Herstellerangaben bemerkenswerte Dämmeigenschaften und die Langlebigkeit der Kühl- und Tiefkühlzellen von Viessmann mit einem Hygienepaket. Eine neue winkellose Kombizellenanbindung ermöglicht die Kombination verschiedener Wandstärken komplett im Nut-/Federsystem. Als weitere Neuheit ergänzt eine grifflose Tür das umfangreiche Zubehörprogramm für die Kühlzellen. Durch das Zusammenspiel der Tecto Wand- und Bodenlappung, der Spezial-Hygieneradius-Ausführung und der antimikrobiellen Beschichtung SmartProtec, die von Experten u.a. vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands empfohlen wird, bieten die Kühl- und Tiefkühlzellen Tecto Standard Plus dem Kunden und Anwender ein hygienisches Lebensmittelsicherheitspaket aller erster Güte.

Einfaches Ordersystem

Mit den Kühl- und Tiefkühlzellen Tecto Compact rundet Viessmann sein Produktportfolio ab und bietet einer breiten Zielgruppe den Einstieg in die bewährte Viessmann Produkt- und Dämm-Qualität. Durch die kurze Lieferzeit von maximal zwei Wochen lassen sich mit der Tecto Compact Produktlinie auch kurzfristige Projekte realisieren. Ein einfaches Ordersystem und ein breites Produktprogramm mit zusätzlichen Wandhöhen und Zubehörpaketen ermöglicht es dem Kunden, seine passende Kühlzelle wie aus dem Katalog zu bestellen.

Kältetechnik mit hohem Wirkungsgrad

Durch das optimale Zusammenspiel verschiedener technischer Neuerungen und Weiterentwicklungen sowie dem Einsatz moderner Kompressoren weisen die neuen Deckenaggregate aus der Tecto Refrigo Baureihe einen sehr guten Wirkungsgrad auf. Bei vergleichbarer Kälteleistung können Aggregate der Tecto Refrigo Baureihe bis zu 60 Prozent mehr Kühlraumvolumen kühlen als der Wettbewerb und ist dadurch im Kühlbetrieb deutlich effizienter. Durch die fein abgestimmte Nutzung des Verdampfers wird ein deutlicher Zugewinn an Wurfweite und besserer Kälteverteilung in der Kühlzelle erreicht. Die konstante Kühlung gewährleistet die Einhaltung der Kühlkette und die Frische von sensiblen Produkten und Lebensmitteln auch in großen Kühlzellen. Auch die Schallemissionen konnten reduziert werden. So liegt der Schallpegel bei den sechs Baugrößen für Normalkühlung um bis zu 22 Prozent unter dem der Vorgänger-Modelle. Das Aggregat wird mit den Kältemitteln R134a (Normalkühlung) und R407A (Tiefkühlung) betrieben und erfüllt somit die Bestimmungen der ersten Stufe der neuen F-Gase-Verordnung. Tecto Refrigo ist in sechs Leistungsgrößen für Normalkühlung mit einer Kälteleistung von 700 W bis 4200 W erhältlich sowie in sechs Leistungsgrößen für Tiefkühlung mit einer Kälteleistung von 800 W bis 4100 W.

Steckerfertige Kühlmöbel mit natürlichem Kältemittel

Deli-135 Kühlmöbel bestechen laut Viessmann durch ausgezeichnete Energieeffizienz und Temperatursicherheit. Sie sind für Delikatessen oder große Mengen von Schnelldrehern im Convenience Food Bereich ideal geeignet. Deli-135 ist ein vielseitiges Kühlmöbel, das in jedes Geschäft und in jedes Marktformat passt. Seitenwände aus Glas und eine attraktive Beleuchtung unterstützen die Warenpräsentation. Passende Auslageböden für PET Flaschen schaffen eine größere Auslagefläche und steigern somit dauerhaft den Umsatz. Das Kühlmöbel ist steckerfertig, muss nicht an eine externe Kälteanlage angeschlossen werden und ist daher sofort einsatzbereit. Laufrollen und Griffe sorgen für flexible Platzierungsmöglichkeiten. Mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) arbeitet Deli-135 umweltschonend und effizient. Heißgasabtauung und Energiesparventilatoren komplettieren das Öko-Paket. Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech. Deli-135 gibt es in drei Längen: 600 mm, 880 mm und 1200 mm Das Visio Kühlregal mit seiner 360° Warenpräsentation setzt einen neuen Standard für ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Große Glasflächen, Türen auf beiden Seiten und hochwertige LED-Beleuchtung machen Visio zu einem echten Absatzförderer. Das steckerfertige Kühlregal optimiert die Flächenproduktivität und fügt sich sehr gut in kleine und größere Einzelhandelsformate ein. Der große Nutzinhalt steigert den Präsentationswert und reduziert die Beschickungszeiten. Laufrollen sorgen dafür, dass sich Visio leicht dahin verschieben lässt, wo es benötigt wird. Mit dem natürlichen und klimaschonenden Kältemittel Propan (R290) arbeitet Visio effizient mit ausgezeichneter Temperatursicherheit.