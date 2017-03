News | 09.03.2017

Gambino Hotels in neuem Münchner Stadtviertel

Nächster Stop: Werksviertel

Kurz vor der Eröffnung des ersten Gambino Hotels in München Fasangarten geben die Gründer der jungen Hotelmarke auch schon den Baubeginn ihres dritten Hotelprojekts bekannt. Im begehrten neuen Stadtviertel, nahe des Münchner Ostbahnhofs und direkt gegenüber der neuen Konzerthalle, wird es Anfang 2019 seine Pforten öffnen: das Gambino Hotel Werksviertel.

Bild: Nieder + Marx Design

Getreu der Markenphilosophie wird der Fokus klar auf den 300 Zimmern und der Übernachtung sowie auf der kommunikativen Lobby liegen. Letztere ist – auch im Sinne des neuen Standorts – ganz darauf ausgerichtet, Menschen zusammenzubringen, online wie offline. Die Zimmer werden voraussichtlich ab 69 Euro pro Nacht buchbar sein.

Kostenfreies High-Speed-WLAN

Hochwertige Betten, großflächige Fenster, ein geräumiger Bad- und Ankleidebereich und ein Lichtkonzept zum Wohlfühlen werden den Gästen im gambino hotel Werksviertel einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt ermöglichen – egal ob sie als Urlauber, Konzertbesucher oder Business-Reisender einchecken. Für kreative Pausen und kleine Auszeiten haben die Inneneinrichter zudem in jedem Zimmer Platz für eine Lesenische mit Loungetisch und eigenem Strom- und USB-Anschluss eingeplant. Die Hotelservices beinhalten, wie schon im ersten Haus der Marke, eine rund um die Uhr besetzte Rezeption, kostenfreies High-Speed-WLAN in allen Bereichen, eine Tee- und Kaffeebar auf dem Zimmer sowie Self-Service Getränke- und Snack-Kühlschränke in der Lobby.

Coffee Shop im Parterre

Wer seinen Kaffee am Morgen nicht auf dem Zimmer einnehmen möchte, wird im Parterre des Hauses, getreu des Konzeptes der Marke Gambino hotels, einen Coffee Shop vorfinden. Zudem entsteht im Werksviertel ein spannendes gastronomisches Angebot und in wenigen Gehminuten gelangen die Gäste des zukünftigen gambino hotel Werksviertel in das charmante Viertel Haidhausen mit seinen zahlreichen Cafés, Bars und Restaurants. Dank der unmittelbaren Nähe zum Münchner Ostbahnhof ist die Anbindung an das städtische U- und S-Bahnnetz perfekt, um vom neuen Stadtviertel in Minutenschnelle in die City zu gelangen. Somit steht auch der umweltfreundlichen Anreise mit der Bahn nichts im Wege. Wer mit dem Auto anreist, findet in der großen Parkgarage unter dem neuen Konzerthaus, dessen Eingang sich vis-à-vis der Hotellobby befindet, einen sicheren Stellplatz.

Lesenische mit Loungetisch

Hochwertige Betten, großflächige Fenster, ein geräumiger Bad- und Ankleidebereich und ein Lichtkonzept zum Wohlfühlen werden den Gästen im gambino hotel Werksviertel einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt ermöglichen – egal ob sie als Urlauber, Konzertbesucher oder Business-Reisender einchecken. Für kreative Pausen und kleine Auszeiten haben die Inneneinrichter zudem in jedem Zimmer Platz für eine Lesenische mit Loungetisch und eigenem Strom- und USB-Anschluss eingeplant. Die Hotelservices beinhalten, wie schon im ersten Haus der Marke, eine rund um die Uhr besetzte Rezeption, kostenfreies High-Speed-WLAN in allen Bereichen, eine Tee- und Kaffeebar auf dem Zimmer sowie Self-Service Getränke- und Snack-Kühlschränke in der Lobby. Wer seinen Kaffee am Morgen nicht auf dem Zimmer einnehmen möchte, wird im Parterre des Hauses, getreu des Konzeptes der Marke gambino hotels, einen Coffee Shop vorfinden. Zudem entsteht im Werksviertel ein spannendes gastronomisches Angebot und in wenigen Gehminuten gelangen die Gäste des zukünftigen gambino hotel Werksviertel in das charmante Viertel Haidhausen mit seinen zahlreichen Cafés, Bars und Restaurants. Dank der unmittelbaren Nähe zum Münchner Ostbahnhof ist die Anbindung an das städtische U- und S-Bahnnetz perfekt, um vom neuen Stadtviertel in Minutenschnelle in die City zu gelangen. Somit steht auch der umweltfreundlichen Anreise mit der Bahn nichts im Wege. Wer mit dem Auto anreist, findet in der großen Parkgarage unter dem neuen Konzerthaus, dessen Eingang sich vis-à-vis der Hotellobby befindet, einen sicheren Stellplatz.