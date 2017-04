Hoteldesign + Interieur | 06.04.2017

Mafi Fresco Duna im Hotel Auersperg

Naturholzboden schafft Wohlfühl-Atmosphäre im Spa

Das Hotel Auersperg, mitten in der Salzburger Innenstadt gelegen, wirbt mit einem Wohlfühlparadies in seinem Dachgeschoss. Das elegante City Spa mit Saunaterrasse hat im Bodenbereich das offenporige Naturholzfabrikat Fresco Duna von Mafi verbaut.

Bild: Mafi

Das elegante City Spa mit Saunaterrasse wurde im Bodenbereich mit dem offenporigen Naturholzfabrikat Fresco Duna aus dem Hause Mafi ausgestattet. Doch nicht nur der Boden wurde mit dem natur-geölten, gebürsteten Buchenholz veredelt - auch die Treppe und die Türen stammen von Mafi und sind aus demselben, wunderbar hochwertig anmutenden Material aus nachhaltiger Holzwirtschaft.

Für ein wohlig-warmes Gefühl

Wenn man nach einem wohligen Saunagang auf dem authentischen und gesunden Naturholzboden in Richtung Terrasse schreitet, werden die Füße sanft auf der dreidimensionalen Oberfläche des Mafi Buche Vulcano Fresco Duna massiert und lassen das wohlig-warme Gefühl der Entspannung die Meridiane emporsteigen. Dank des dekorativen Charakters der geschwungen gefrästen Oberflächenstruktur sind die mafi Fresco-Dielen auch als ästhetisches Gestaltungselement für Wände, Türen und Decken bestens geeignet. Das Konzept des 2014 renovierten Spa-Bereiches vom Hotel Auersperg ist maßgeblich von der wellenförmigen Ausführung dieses raumklimatisch vorteilhaften Naturproduktes inspiriert. Treppen sowie Türen wurden individuell für das Objekt angefertigt und zeichnen sich durch eine besonders elegante Natürlichkeit aus.

Naturöl lässt Böden atmen

Grundsätzlich setzt Mafi bei der Behandlung des Holzes ausschließlich auf Naturöl. Geölte Böden „atmen“ besser, deshalb kann der Boden Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder an den Raum abgeben. Das Öl dringt tief in den Boden ein und härtet dort aus. Aufgrund dieser geölten Oberfläche haben mafi Böden die Eigenschaft, die in Nassbereichen entstehende Feuchtigkeit aufzunehmen und im Trocknungsprozess wieder abzugeben. Dies hat einen besonders angenehmen Effekt auf die Raumluft, da auch der Geruchssinn durch die feinen Holzaromen entsprechend stimuliert wird.