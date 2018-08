Hoteldesign + Interieur | Ausgabe 04/2018

Arper

Naturstein und Recycling-Kunststoff

Arper hat zum ersten Mal Naturstein in seine Kollektion aufgenommen.

Der Hersteller hat erstmals Naturstein in seine Kollektion aufgenommen und die Beistelltische des Programms „Dizzie“ mit filigranen Tischplatten aus lokalem italienischem Marmor ausgestattet. Die eleganten Marmorauflagen gibt es in den Größen für Bar- und Beistelltische in jeweils zwei Höhen. Zudem sind die Stühle der Serie „Duna 02“, deren Sitzschale an eine geöffnete Blüte erinnert, ab sofort in einer nachhaltigen Version aus zu 100 Prozent aus Produktionsabfällen recyceltem Kunststoff erhältlich.

www.arper.com