Ab Januar 2018

Neue Geschäftsführung für 25hours Hotel Company

Bild: 25hours Hotel Company

Die 25hours Hotel Company hat für das Jahr 2018 ihre Geschäftsführung ausgebaut, um dem Wachstum ihres Unternehmens gerecht zu werden. Michael End, Chief Operating Officer, und Steffen Fox, Chief Financial Officer, sind neben dem geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Hoffmann nun Teil der neuen Geschäftsleitung.

Ein Jahr nach der Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft mit AccorHotels steht die 25hours Hotel Company vor einem Wachstumsschub: 2018 wird die Hotelgruppe rund 700 Zimmer in vier Destinationen eröffnen. Mit Paris, Florenz und Dubai sind in den nächsten Jahren zudem die ersten Projekte außerhalb des deutschsprachigen Raumes geplant. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, rücken Michael End sowie Steffen Fox neben dem geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Hoffmann in die Geschäftsführung auf. Die erweiterte Geschäftsleitung – der auch Florian Kollenz, Chief Development Officer, Bruno Marti, Chief Brand Officer, und Hennig Weiß, Chief Product Officer, angehören – bleibt bestehen. Die Neuregelung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Drei bis fünf neue Hotels pro Jahr

Unter der Marke 25hours werden derzeit zehn Hotels im deutschsprachigen Raum betrieben. Seit Herbst 2016 hält AccorHotels 30 Prozent der 25hours Hotel Company und unterstützt insbesondere das internationale Wachstum. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jährlich drei bis fünf Projekte rund um den Globus zu akquirieren und in der Konsequenz mittelfristig auch regelmäßig Hotels in dieser Größenordnung zu eröffnen“, sagt Hoffmann. „Unter diesen Vorzeichen möchten wir uns breiter aufstellen. Meine Verantwortung als Mitgründer des Unternehmens sehe ich im Wesentlichen in den Bereichen Development, Investoren- und Partnerdialog sowie der kreativen Planung neuer Hotel- und Gastronomiekonzepte. Dies soll sicherstellen, dass wir auch in Zukunft einzigartige Hotels mit Seele entwickeln“, erklärt Hoffmann weiter.

Fachkompetenz soll Wachstum stärken

25hours Hotel Company

Die Berufung langjähriger Mitarbeiter in die Geschäftsführung soll das Unternehmen beweglicher machen, strategisch stärken und für das anstehende Wachstum wappnen. End ist seit 2006 für das Unternehmen tätig und seit 2014 in der Position des Chief Operating Officer. „Unser Unternehmen ist seit der Gründung zu einem stabilen Wert für erlebnisorientierte Hotels mit Charakter geworden. Das nun anstehende Wachstum über unseren angestammten Markt hinaus erfordert auch eine Neuordnung unserer Strukturen und Arbeitsweisen“, betont End.

Fox gehört seit 2012 zum Team von 25hours und ist seit 2016 Chief Financial Officer. „25hours ist nicht nur eine viel zitierte Markenikone geworden, sondern auch eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Wir werden auch in Zukunft alles daransetzen, dass weitere spannende Kapitel geschrieben werden“, sagt Fox. Hoffmann ergänzt: „Bruno, Florian, Henning, Michael und Steffen begleiten das Unternehmen mit ihrer jeweiligen Fachkompetenz zum Teil bereits über ein Jahrzehnt. Ich habe höchstmögliches Vertrauen ins Executive Board und bin sicher, dass Michael und Steffen gewissenhaft mit der neuen Geschäftsführerverantwortung umgehen.“