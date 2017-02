Hotelbetrieb | 13.02.2017

Dynamic Professional auf der Internorga

Praktische Mixerserien für ergonomische Küchenarbeit

Zur diesjährigen Internorga präsentiert Dynamic Professional (Groupe Nadia, Kehl) unter anderem neue Mixerserien. „Mit unseren neuen CC-Modellen aus den Serien SMX und Master können wir nun Geräte anbieten, die maßgeschneidert für die Bedürfnisse einiger Kunden sind“, erläutert Günther Bosshammer von der Geschäftsleitung.

Bild: Dynamic Professional

Die CC-Modelle verfügen über einen kurzen Mixstab und sind für die Serien Master und SMX erhältlich. Insbesondere beim Arbeiten in Kippern oder flachen Kesseln ist so eine ergonomische Handhabung möglich und erleichtert den Ablauf in der Küche. Neben dem normalen Mixstab sind für die CC-Mixer auch die Turbostäbe für besonders feine Emulsionen erhältlich.

Saftpresse für Obst und Gemüse

Neu im Programm und erstmals vorgestellt wird die Saftpresse #65 mit patentiertem Kaltpress-System. Dieses System bewahrt alle Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine und erzeugt gesunden und ernährungspysiologisch wertvollen Saft. Die Saftpresse #65 ist für Obst, Gemüse und Kräuter geeignet. Dynamic Professional präsentiert sich auf der Internorga in Hamburg in Halle A3, Stand 207.