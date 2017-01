Hoteldesign + Interieur | 09.01.2017

Villeroy & Boch auf der ISH 2017

Neue Standards für ein zeitgemäßes Baddesign

Mit exquisiten Neuheiten im Premiumbereich, Materialinnovationen bei erfolgreichen Serien und intelligenten Konzepten und Services präsentiert sich Villeroy & Boch vom 14. bis 18. März 2017 der Branche auf der internationalen Leitmesse ISH in Frankfurt.

Am Messestand A01 in Halle 2 erwartet die Fachbesucher eine Vielzahl interessanter Neuheiten, die trendstarke und praktische Lösungen sowohl für das private Badezimmer als auch für Sanitärausstattungen im Objektbereich liefern. Das Jahr 2017 steht bei Villeroy & Boch ganz im Zeichen des Themas „Premium“. Der innovative Werkstoff TitanCeram ermöglicht die Fertigung exquisiter Designs: außergewöhnlich fein und filigran, mit so exakten Kanten und Radien, wie sie mit herkömmlicher Keramik nicht realisierbar sind. Vorgestellt werden neue Badkollektionen, die in Zusammenarbeit mit renommierten Designern entwickelt wurden, mit Waschtischen aus TitanCeram. Darüber hinaus wird der Bestseller-Waschtisch Memento in hochwertiger TitanCeram-Ausführung vorgestellt, in der er seinen klaren Purismus noch stärker ausspielen kann.

Individuell in Form und Größe



Ein Schwerpunkt wird weiterhin auf individuellen Duschlösungen liegen, für die Villeroy & Boch Duschflächen aus Acryl, Quaryl und Keramik anbietet. Bei den schneidbaren Infinity-Duschflächen, die individuell in Form und Größe sind, und auch bei den mit Dekoren versehenen ViPrint-Varianten werden Neuerungen gezeigt, die mehr Planungsvielfalt garantieren. Mit Blick auf Planer und Architekten wurden die beiden Systemkollektionen Architectura und O.novo um neue Produkte ergänzt, sodass sie nun noch mehr Gestaltungsoptionen bieten. ViConnect bietet künftig eine erweiterte Auswahl an Installationssystemen, u. a. nun auch für Urinale, Waschtische und Bidets, sowie an Betätigungsplatten. Die Marktpartner aus Handel und Handwerk erwarten umfassende Serviceangebote und digitale Tools. Im neu aufgestellten Trainingsguide der Global Academy von Villeroy & Boch finden alle professionellen Partner von Villeroy & Boch zudem ausgefeilte, auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Seminare und Workshops. Das Design des Villeroy & Boch-Messeauftrittes wurde gemeinsam mit der Designerin Gesa Hansen erarbeitet, die 2016 Endverbraucher und Fachpublikum gleichermaßen mit

ihrem harmonischen Farbkonzept für die Premium-Waschtische Artis und ausgewählte Badewannen begeistern konnte.