Hoteltechnik + Architektur | 27.02.2018

Salto

Neue Version der mobilen Zutrittstechnologie „Just In Mobile“

Die neue Version der mobilen Salto-Zutrittstechnologie „Just In Mobile“ ist noch komfortabler und sicherer geworden.

Bild: Salto Systems

Anwender können nun mehrere mobile Schlüssel in ihrer App nutzen, die auch zu unterschiedlichen Gebäuden gehören können. Zudem lassen sich zu den jeweiligen Gebäuden Bilder, Karten, Nachrichten und Telefonnummern hinterlegen, wodurch Hotelgäste sämtliche relevanten Reiseinformationen an einem Ort vorfinden. Für das Hotelpersonal erlaubt die bidirektionale Kommunikation eine Prozessoptimierung. Da die „Just In Mobile“-App jetzt auch Zutrittsereignisse und den Batteriestatus aus den elektronischen Beschlägen ausliest und direkt an die Managementsoftware „Pro Access Space“ weiterleitet, erhält beispielsweise die Rezeption eine Rückmeldung in Echtzeit, ob ein Gast bereits eingetroffen ist, auch wenn er nicht am Frontdesk vorbeigekommen ist.

www.saltosystems.de