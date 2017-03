Hotelmanagement | 08.03.2017

HotelNetSolutions auf der ITB

Neue Version von OnePageBooking

HotelNetSolutions ist wieder mit einem eigenen Stand auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin vertreten. Das IT-Unternehmen präsentiert sich in Halle 10.1 am Stand 120 und stellt seine Neuheiten vor, darunter eine neue Version des Onlinebuchungssystems OnePageBooking.

Bild: HotelNetSolutions

Mit OnePageBooking 5.0 heben die innovativen IT-Spezialisten die erfolgreiche Hotel-Buchungsmaske auf ein neues Level und ermöglichen es Hoteliers, auf der eigenen Webseite mit zukunftsweisender State-of-the-Art-Technologie mehr Direktbuchungen zu generieren.

Intuitive Bedienung



Geblieben ist das etablierte Prinzip der Buchung aller Hotelleistungen auf einer einzigen Übersichtsseite mit vielen Upselling- und Crossselling-Optionen. Durch ein revolutioniertes, modernes Buchungsdesign ist die Bedienung für den User noch einfacher und ganz intuitiv. Modernste Serverarchitekur und ein neues Webframework sorgen für eine bis zu 25fach schnellere Reaktionszeit des Buchungssystems. Gehostet wird die PCI-zertifizierte Cloud-Software auf unternehmenseigenen Hochleistungsservern.





Responsiv Design



OnePageBooking 5.0 ist 100% responsiv und optimiert für alle Endgeräte. Der Hotelier hat 1.000 Kombinationsmöglichkeiten, um die Buchungsmaske für sein Haus und seine Zielgruppen zu personalisieren, u.a. mit eigenen Texten, unterhaltsamem Feedback, automatisierten Dialogen, Farben, Schriften und Icons. Im Backend können die Revenue-Management-Strategien des Hotels einfach konfiguriert werden. Neu auf der Buchungsmaske sind darüber hinaus die dynamische und frei bespielbare Willkommensbühne und eine dynamische Verfügbarkeitsanzeige mit der Promotion von Bestsellern und Favoriten. OnePageBooking 5.0 wird zur ITB 2017 in Berlin erstmals vorgestellt und steht interessierten Hoteliers ab dem 2. Quartal 2017 zur Verfügung. Auf der ITB präsentiert HotelNetSolutions darüber hinaus als erster Buchungsdienstleister ein Instant-Buchungstool für Tagungen: OnePageBooking MICE.