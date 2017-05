Homepage | 02.05.2017

Adina Apartment Hotels

Neuer Web-Auftritt zum zehnjährigen Bestehen

Anlässlich des zehnten Geburtstags der Adina Apartment Hotels in Deutschland präsentiert die Marke ihre neue Website www.adinahotels.com/de. Unter dem Motto „discover the world of Adina“ bietet die Webpräsenz neben Informationen rund um die Hotels, aktuellen Angeboten und direkten Buchungsmöglichkeiten nun auch einen neuen und stets aktuellen Adina-Blog.

Bild: TFE Hotels

Anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums in Deutschland veranstalten die Adina Apartment Hotels nicht nur verschiedene Geburtstagsaktionen, sondern haben auch den Webauftritt der Marke komplett überarbeitet. „Discover the world of Adina“ lautet das Motto der modern gestalteten Website. Zum Einstieg bietet die Startseite alle wichtigen Informationen zu den Adina Apartment Hotels auf einen Blick inklusive aktueller Angebote und Buchungsmöglichkeit. Wer weiterklickt findet unter anderem auch ausführliche Zimmerbeschreibungen mit neuen Aufnahmen der einzelnen Häuser. Ein weiteres Highlight bildet der neue Adina-Blog, der regelmäßig über die Destinationen, aktuelle Veranstaltungen, Nightlife-Tipps für die jeweiligen Städte und vieles anderes mehr berichtet. Zu finden ist die neue Website unter: www.adinahotels.com/de.

My other address

Gemäß dem Claim „Adina – my other address“ bieten die Adina Apartment Hotels vor allem durch ihre zentrale Innenstadtlage Reisenden ein zweites Zuhause auf Zeit. Die Häuser verfügen über großzügig gestaltete Studios und Apartments, die mit ihrer hochwertigen Ausstattung wie separatem Schlaf- und Wohnraum und Kochgelegenheit ein Gefühl von Zuhause vermitteln. Für ein abgerundetes Aufenthaltserlebnis sorgt der persönliche Vier-Sterne-Hotelservice mit 24-Stunden Rezeption und Room-Service. Zudem verfügen die Hotels über einen modern ausgestatteten Wellnessbereich mit Pool und Sauna. Und auch die hauseigenen Alto Restaurants stehen für eine lockere und entspannte Atmosphäre: Hier werden morgens und abends internationale Highlights und australische Klassiker serviert.

Fünf neue Häuser in Planung

Adina, eine Marke der australischen Hotelgruppe TFE, zählt aktuell 21 Häuser in Australien und Neuseeland sowie neun Häuser in Europa. In den kommenden drei Jahren sollen weitere fünf Adina Apartment Hotels in beliebten deutschen Städtedestinationen hinzukommen: Leipzig im Jahr 2017, Hamburg 2018, München im Jahr 2019 sowie Köln und Freiburg 2020.