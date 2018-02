Hotelbetrieb | 28.02.2018

Gastronovi

Neues Auswertungstool für Umsatzoptimierung

Gastronovi informiert Hoteliers unter anderem über ein neues Auswertungstool für effiziente Umsatzoptimierung in der Gastronomie.

Bild: Gastronovi

„Gastronovi Cockpit“ ermöglicht eine erweiterte Statistikauswertung, deren Parameter individuell gestaltbar sind. Ab sofort können dank der Neuerung, die in die Statistik von Gastronovi und somit in jedes der 15 Module integriert ist, verschiedene Bereiche ausgewählt und miteinander verglichen werden. Die individuellen Ergebnisse werden dabei grafisch übersichtlich in Form von Dashboards angezeigt.

www.gastronovi.de