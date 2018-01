News | 12.01.2018

Amsterdam

Neues Motel One im Stil alter Meister

Flohmarkt, Upcycling und alte Meister: In Sachen Interieur orientiert sich das neue Motel One Amsterdam-Waterlooplein an den berühmten Flohmarkt auf dem historischen Platz Waterlooplein, der auch Namensgeber des Hotels ist. Inszeniert wurde das Zusammenspiel vom niederländischen Künstler Piet Hein Eek.

Bild: Motel One

In zentraler Citylage sind im nun zweiten Haus der Hotelgruppe in Amsterdam Zimmer ab 89 Euro pro Nacht buchbar . „Wir sind stolz darauf, den niederländischen Markt mit einem zweiten Haus in Amsterdam weiter zu stärken. Diese Eröffnung unterstreicht unsere Expansionsstrategie, in den attraktiven Metropolen Europas an zentralen Standorten zu einem attraktiven Preis mit Motel One vertreten zu sein – getreu unseres Claims ‚Like the Price. Love the Design‘“, sagt Dieter Müller, CEO und Gründer Motel One Group.

Luxuriöser Flohmarktcharme

Motel One setzt bei seinem zweiten Haus in Amsterdam auf eine luxuriöse Umsetzung des Themas „Flohmarkts“: Alte Fenster, Türen, Schränke und Holzbretter als Wandverkleidung, ein Lüster aus Flohmarktleuchten und eine Workbench aus unterschiedlichsten Materialien mit integrierten Tischleuchten – der auf Upcycling spezialisierte niederländische Designer Piet Hein Eek entwickelte für das neue Motel One Amsterdam-Waterlooplein gleich drei Designerstücke. Sie sollen in besonderer Weise die Atmosphäre der One Lounge prägen und zugleich den Nachhaltigkeitsgedanken der Hotelgruppe stützen.

Im Zeichen der niederländischen Kunst

Die Gestaltung der gesamten One Lounge spielt mit Licht und Schatten sowie mit hellen und dunklen Kontrasten, in Anlehnung an die alten niederländischen Meister. Eine Tapetengestaltung zeigt überdimensionale Details, inspiriert von Künstlern wie Rembrandt oder Vermeer und gerahmt von Flohmarktfunden in Form alter Bilderrahmen. Auch die Tische wurden eigens mit Motiven der niederländischen Meister bedruckt. Der Gast soll so die niederländische Kunst während seines Aufenthalts in der Grachtenstadt in entspannter Atmosphäre entdecken. Die Originale lassen sich beispielsweise im nahegelegenen Rembrandthuis bewundern.

Kombination aus Altem und Neuem

Aber auch moderne Designer aus der Region präsentieren sich in der One Lounge. Gäste können auf Stühlen von Moooi Platz nehmen oder aber auf Barhockern von Pepe Heykoop, der ebenfalls mit recycelten Materialien arbeitet. Ergänzt wird das Interieur von internationalen-Designerstücken wie dem Chesterfield Sofa von Poltrona Frau und Stühlen und Sesseln der italienischen Manufaktur Poliform. Die Kombination aus Altem und Neuem sollen den Reiz des Gesamtkonzeptes im neuen Motel One ausmachen.

In den Zimmern soll die Gäste laut Hotelgruppe viel Wohnlichkeit erwarten: Geschlafen wird in Boxspringbetten und hundertprozentiger ägyptischer Baumwolle. Der Ledersessel der Sitzmöbelmanufaktur Freifrau, die Stehleuchte von Artemide sowie der Tisch von B&B Italia sollen sich fürs Arbeiten oder Relaxen eignen, im Bad befindet sich eine Regendusche. Und auch in den Zimmern finden sich die Werke Rembrandts wieder.