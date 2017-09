News | 19.09.2017

The Student Hotel

Neues Vorzeigeprojekt bis 2020 in Wien geplant

The Student Hotel-Gruppe, Pioniere von hybriden, hochwertigen Co-Living, Co-Working Unterbringungen sowie Studentenunterkünften, hat Wien für ihr 822 Zimmer starkes österreichisches Flaggschiff ausgewählt. Im Herzen des zweiten Bezirks soll 2020 das neue Haus auf 38.000 Quadratmetern öffnen.

Bild: Rendering The Student Hotel

The Student Hotel Wien soll eine Mischung aus zeitgenössischen Studentenzimmern, Hotelzimmern und Co-Living Studios beinhalten. Die Grundfläche von 4.000 m² wurde offen und einladend gestaltet, um sowohl die Hausgäste als auch die öffentliche Gemeinschaft anzusprechen. Hier werden eine breite Palette von qualitativ hochwertigen Dienstleistungen zur Verfügung stehen, wie Studier- und Gamingzonen, Tagungsräume, nahezu 1.500 m2 Co-Working Räumlichkeiten - speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse von Start-Ups sowie von lokalen Geschäften -, Restaurants, Bars, Fitnessstudios und Sportanlagen. Ein einzigartiges Indoor-Amphitheater wird sowohl als Gemeinschaftssitzbereich als auch als Veranstaltungsfläche dienen. Das Projekt wird weiters auch spezielle Flächen für lokale und internationale Einzelhandelsmarken bieten.

Warum Wien?

Wien ist eine der größten und international vielfältigsten Universitätsstädte Europas mit mehr als 200.000 Studenten, darunter 50.000 internationale Studenten.The Student Hotel Wien liegt strategisch günstig neben dem Quartier des sanierten Nordbahnhofs, wo derzeit der AUSTRIA CAMPUS gebaut wird, der insgesamt 9.000 Arbeitsplätze beherbergen soll, einschließlich des 105.000 m2 großen österreichische Hauptquartiers der UniCredit Bank und des nahe gelegenen Campus der Wirtschaftsuniversität Wien. Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie der The Student Hotel Gruppe, qualitativ hochwertige, gemischte Unterkünfte in den großen europäischen Städten zu entwickeln, um die Nachfrage und das Bedürfnis nach einer neuen Art des Lebens und Arbeitens von Studenten, jungen Fachleuten und internationalen Reisenden und Unternehmern zu erfüllen. Die Gruppe untersuchte seit mehreren Jahren verschiedene Standorte in Wien und wartet auf das richtige Projekt, um mit einem großen neuen Flaggschiff ihr österreichisches Debüt zu geben. Die Entwicklung ist der erste Schritt, um das österreichische Netzwerk von The Student Hotel auszubauen und die Gruppe sucht an vielen weiteren Zielorten, wie Salzburg, Innsbruck und Graz, nach Neuentwicklungs- oder Sanierungsprojekten.

"Einen lebendigen Kern schaffen"

Felix Hillen, Geschäftsführer von The Student Hotels, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, bekannt zu geben, dass wir mit der S+B Gruppe und Investa Real Estate eines der größten und innovativsten Student Hotels der Gruppe bauen. Wir freuen uns über die Lage und die Ambitionen der Stadt Wien, die Fläche um den Praterstern neu zu gestalten, wobei The Student Hotel eingeladen wurde, hierbei eine zentrale Rolle zu übernehmen. Unser Ziel ist es, einen lebendigen Kern zu schaffen, der sowohl den Bedürfnissen der Einheimischen als auch denen unserer internationalen Gästen gerecht wird, um sicherzustellen, dass Wien zu einem wichtigen Bestimmungsort in unserem europäischen Netzwerk wird“. Wolfdieter Jarisch, Vorstandsmitglied und Gesellschafter der S+B Gruppe sagt: „Die Partnerschaft mit The Student Hotel spiegelt die Fähigkeit der S+B Gruppe wider, mit internationalen und etablierten Unternehmen zusammenzuarbeiten, um qualitativ hochwertige und innovative Projekte zu entwickeln, die zur langfristigen Entwicklung von Wien beitragen werden. Wir sind beeindruckt vom neuartigen und außergewöhnlichen Konzept des The Student Hotel, während gleichzeitig sicherstellt wird, dass jedes Projekt auf die lokalen Marktbedürfnisse angepasst und entsprechend personalisiert ist.“ Wolf Theiss, IC Consulenten und MWP Partner fungierten bei der Transaktion als Berater für The Student Hotel.