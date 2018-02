Hoteldesign + Interieur | 28.02.2018

Wedi

Nischenplatz ab Werk

Mit dem Wedi „Sanwell Wandelement“ lässt sich einfach und schnell eine Duschtrennwand mit integrierter Nische im Hotelbad oder Spa errichten.

Bild: Wedi GmbH

Basis für das als freistehende Trennwand nutzbare Element ist die Wedi-Bauplatte aus Polystyrol-Hartschaum. Diese ist zu 100 Prozent wasserdicht, variabel einsetzbar, leicht in der Handhabung und wärmedämmend. Die Nische ist mit den Maßen 334 x 634 x 90 mm an das gängige Fliesenmaß angepasst, sodass sie exakt im Fliesenspiegel verfliest werden kann. Das Wandelement selbst ist in zwei Standardausführungen von 90 und 120 cm Breite erhältlich. Es ist in seiner Größe jedoch auf die jeweilige Raumsituation hin anpassbar, da es mit dem Cuttermesser einfach und schnell entsprechend zurechtgeschnitten werden kann.

www.wedi.de