News | 10.04.2017

Portfolio wächst auf 137 Hotels

Novum Hotel Group hat acht weitere Hotels übernommen

David Etmenan, Inhaber der Novum Hotel Group, setzt eigenen Angaben zufolge mit der Großübernahme von acht Hotels in Deutschland ein Zeichen für den Hotelmarkt. Das Portfolio der privat geführten Hotelgruppe umfasse nun 137 Hotels mit Projektentwicklungen und mehr als 15.000 Zimmer.

Bild: Novum Hotel Group

"Mit unserer Expertise einer äußerst erfolgreichen Hotelführung und -entwicklung können wir auch weiterhin Toppartner in der Immobilienwirtschaft für uns gewinnen", sagt David Etmenan, geschäftsführender Gesellschafter der Novum Group. Erfolgsfaktoren seien neben einer ausgefeilten Buchungsstrategie für die wachsenden elektronischen Reservierungskanäle, ein feines Gespür für die Bedürfnisse der Gäste sowie sorgfältige Pflege der Häuser in besten urbanen Stadtlagen.

An 45 Standorten europaweit

Die Hotel-Landkarte der NovumM Hotel Group wird in ganz Deutschland noch dichter besetzt. Mit den hinzugewonnenen Standorten Inzell und Osnabrück sowie weiteren Häusern in Bremen, Stuttgart und Hamburg ist die Hotelgruppe nun an 45 Standorten in Europa vertreten. Alle übernommenen Häuser modernisiert und repositioniert die NOVUM Hotel Group streng nach ihrer Erfolgsstrategie Schritt für Schritt. In Hamburg kommt erstmals mit dem Quality Hotel Ambassador Hamburg ein Haus der internationalen Choice Hotels ins Portfolio. "Die Expansion per Franchising gelingt abermals und wird auch künftig als starker Pfeiler den Ausbau unserer Hotelgruppe beschleunigen", verdeutlicht Etmenan.

Breites Businessangebot

Das 4-Sterne Segment der Hotelgruppe erhält in der Heimatstadt mit dem Novum Select Hotel Hamburg Nord sowie mit dem Novum Select Hotel Mainz ebenso Zuwachs. Neben einer besonders modernen Ausstattung bieten die Hotels dem Gast ein breites Businessangebot.In Stuttgart verzeichnet die NOVUM Hotel Group mit dem Novum Hotel Strohgäu und Novum Hotel Rega direkt zwei Übernahmen. Ebenso gewann die Hotelgruppe durch das Novum Hotel Osnabrück im Westen der historischen Friedensstadt und das Novum Garden Hotel unweit des Bremer Hafens weitere vorteilhafte Stadtlagen. In der oberbayerischen Kulturlandschaft kommt das Novum Hotel Bayerischer Hof Inzell, welches Jahr 2016 vom Vorbetreiber neu inszeniert worden ist, hinzu. Weitere Übernahmen bestehender Privathotels und Neubauprojekte mit erfahrenen Immobilieninvestoren stehen an. Auch im europäischen Ausland wächst die Hotelgruppe rasant weiter, u. a. mit Neubauprojekten und Übernahmen in Österreich, Ungarn, Tschechien, Niederlande und Großbritannien.